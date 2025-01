Saldi, in Sicilia si parte il 4 gennaio e si chiude il 15 marzo

I saldi invernali in Sicilia prenderanno il via sabato 4 gennaio 2025 e si concluderanno il 15 marzo 2025, come stabilito dal decreto firmato dall’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo. Questa scelta garantisce uniformità con il calendario dei saldi in gran parte delle regioni italiane.

Le dichiarazioni dell’assessore Tamajo

“I saldi rappresentano un’opportunità importante sia per i consumatori che per i commercianti, per i quali costituiscono uno strumento di rilancio del settore. La scelta di mantenere una data di partenza allineata con il resto del Paese garantisce competitività e attrattività per il nostro mercato.” L’assessore ha anche esortato i cittadini siciliani a vivere il periodo dei saldi con responsabilità, ponendo particolare attenzione alla qualità dei prodotti offerti.

Monitoraggio e sostegno al commercio

L’assessorato delle Attività produttive si impegna a monitorare l’andamento delle vendite durante il periodo dei saldi e promuovere iniziative a favore del commercio locale, incentivando l’acquisto presso esercizi di prossimità e sostenendo i piccoli commercianti.

