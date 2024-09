Sagra del Pesce di Pozzallo: iniziata con successo. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Ieri sera ha preso il via la 55ª edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo, segnando l’inizio di un evento atteso con impazienza non solo dai cittadini ma anche dai numerosi turisti che ogni anno accorrono per partecipare. La prima serata si è svolta all’insegna del successo, con una piazza gremita di persone pronte a godersi i sapori e l’atmosfera unici che questa sagra riesce a creare.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta alle 19:00 con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza del sindaco Roberto Ammatuna, del vicesindaco Raffaele Monte, e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. A sottolineare l’importanza dell’evento c’erano anche il Presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e gli organizzatori della sagra, che hanno contribuito a rendere speciale questa edizione.

L’atmosfera festosa è stata animata dalle note del corpo bandistico della città di Pozzallo e dall’energia della social dance con Mary Arena. Successivamente, la scena è stata conquistata dalla *Vintage Style Band*, che ha intrattenuto il pubblico con il loro spettacolo. Tuttavia, il vero protagonista della serata è stato il cibo, simbolo della tradizione locale e siciliana. Nelle casette allestite nella piazza, i visitatori hanno potuto gustare una vasta gamma di piatti a base di pesce, preparati secondo le antiche ricette locali.

Una delle novità più apprezzate di quest’anno è stata l’introduzione degli show cooking, durante i quali chef professionisti hanno svelato i segreti delle loro ricette, cucinando dal vivo davanti al pubblico. La serata di apertura ha visto la partecipazione dello chef Giovanni Trombatore, che ha incantato gli spettatori con le sue preparazioni a base di pesce fresco. Questa sera sarà la volta dello chef/pizzaiolo Davide Giallongo, mentre domenica chiuderà lo Chef Salvatore Vincinale.

Non solo cibo, ma anche spettacoli di intrattenimento caratterizzeranno le tre serate della sagra. Questa sera la festa inizierà con la sfilata dei Musici e Sbandieratori della città di Floridia, seguita dalle esibizioni di vari artisti tra cui la *Doble Band*, Serena Agosta & Band, e infine lo show di Zio Potter, direttamente dal programma *Italia’s Got Talent*.

La serata di chiusura di domenica 8 settembre promette di essere altrettanto emozionante, con l’atteso concerto di Paolo Meneguzzi che regalerà al pubblico un finale memorabile per questa edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo.



