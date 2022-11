Sabato 12 novembre arriva “Ritmo” per la stagione concertistica Melodica a Ragusa con il percussionista marimbista Rosario Gioeni

Continua con “Ritmo” la 27esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima”, diretta da Diana Nocchiero. Al centro dello spettacolo di sabato 12 novembre alle ore 20.30 (con ingresso al pubblico alle ore 20.00), presso l’auditorium della Camera di Commercio di Ragusa, ci sarà il musicista Rosario Gioeni e la sua marimba, un particolare strumento, talvolta sconosciuto al pubblico, che sposa bene tradizione ed innovazione. “Ritmo” propone un recital di marimba solista, un genere di concerto innovativo con questo affascinante strumento in legno, le cui possibilità timbriche vanno ben oltre le comuni aspettative sulle percussioni. Sarà una serata davvero spettacolare, grazie al grande talento di Rosaio Gioeni riconosciuto a livello internazionale, che con le sue bacchette è capace di passaggi estremamente articolati e splendidi virtuosismi.

Il programma del concerto sarà molto vario e spazierà dal barocco alla musica moderna, dalle opere di alcuni compositori più rappresentativi nell’ambito della musica moderna a trascrizioni tratte da Bach e autori del primo ‘800, passando per il Sud America. Il tutto si amalgama con stili di scrittura tradizionale e/o popolare e nuove soluzioni musicali dalle quali emerge espressività, ampia ritmicità e gamma dinamica.

Gioeni, percussionista marimbista e chitarrista, è vincitore assoluto di numerosi concorsi da solista e riconoscimenti in competizioni internazionali. Nel luglio 2006 partecipa come unico italiano all’“International Marimba Competition”, competizione organizzata dai più grandi marimbisti del mondo giungendo alla semifinale mentre si posiziona nuovamente semifinalista all’“Universal Marimba Competition” del 2007 in Belgio, ed in finale dell’“International Percussion Competition” di Fermo. Svolge sin dal 2004 un’intensa attività didattica e concertistica vantando al suo attivo l’esecuzione in prima assoluta in Italia del Concerto per Marimba e Orchestra di Emmanuel Sejournè al Teatro Sangiorgi di Catania, diretto dal M° Akira Yanagisawa e accompagnato dall’orchestra del Teatro Massimo V. Bellini di Catania, nonché la collaborazione con numerose associazioni musicali sia da solista che in varie formazioni da camera. Nel luglio 2012 è vincitore dello “special prize” all’International Marimba Competition al Mozarteum di Salisburgo, dove hanno partecipato candidati provenienti da tutto il mondo, tenendo un Marimba Recital nel Castello di Salisburgo.

“Melodica – La musica dell’anima” ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Il ticket di ingresso ha un costo di 5 euro e l’ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.