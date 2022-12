Ryanair recluta assistenti di volo a Palermo e a Messina

Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, dà il via alla stagione invernale di reclutamento per assistenti di volo. A PALERMO le selezioni il 3 e 4 dicembre; a MESSINA il 5 e il 6 dicembre.

Nuove importanti opportunità sono messe in gioco da Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, che ha deciso di dare il via alla stagione invernale con un reclutamento ad hoc per assistenti di volo. Proprio nelle città di Palermo e Messina.

Le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2022, per il quale Lauda Europe ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni.

È possibile partecipare agli Open Days in varie località italiane, tra cui i primi giorni di dicembre a Palermo e Messina. I candidati si potranno semplicemente presentare presso le location per accedere alle selezioni. Ad attenderli vi sarà la Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti.

Gli Open Days si terranno in due sessioni giornaliere, una alle 10:00 e una alle 15:00 per ciascuna giornata:

3 e 4 dicembre a Palermo, presso l’Hotel Mercure Palermo centro, in Via Mariano Stabile, 112, 90139. 5 e 6 dicembre a Messina, presso l’Europa Palace Hotel, S.S.114 Km.5.470, 98125 Pistunina

Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa.

Vi è anche l’opportunità di svolgere la selezione da remoto in via telematica, scrivendo all’email cabincrewcareers@laudaeurope.com e allegando il proprio curriculum vitae.

Il corso per assistenti di volo è interamente gratuito e prevede una diaria giornaliera.