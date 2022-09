Ruba sotto gli occhi di tutti una macchinetta cambiamonete da una tabaccheria, arrestato vittoriese

E’ stato arrestato a Vittoria il 2 settembre, un vittoriese, G.E., classe 58, già noto alle forze dell’ordine, in quanto aveva asportato a viso aperto e sotto gli occhi dei gestori e dei clienti, una macchinetta cambiamonete da una tabaccheria contentente circa 5 mila euro.

Nonostante il peso notevole del cambiamonete, l’uomo è riuscito a trasportarlo, da solo, utilizzando un contenitore per rifiuti e caricandolo all’interno dell’autovettura a lui in uso. Il numero di targa del veicolo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha consentito ai Carabinieri di rintracciare immediatamente l’uomo presso la propria abitazione nell’istante in cui stava scaricando le monete dell’apparecchio.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.