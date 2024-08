Rosario Pace, un giovane dal sorriso coinvolgente. Il sindaco: “Straziati”. Trasferito a Palermo l’altro uomo rimasto ferito

Ha suscitato tanta commozione la morte di Rosario Pace, il giovane di 26 anni morto in un tragico incidente sulla Comiso-Santa Croce. Il ragazzo, di professione cameriere, viene ricordato come un giovane serio, disponibile e sempre con il sorriso sulle labbra.

“Trovare le parole, in questo momento così, in una situazione del genere, e soprattutto per te, risulta davvero Difficile. Rosario nostro”. Inizia così il messaggio sui social dell’Agriturismo nel quale lavorava Rosario Pace che avrebbe compiuto 27 anni il 23 dicembre prossimo.

“Sei entrato piccolo e volenteroso di imparare un mestiere che hai fatto tuo, che hai tessuto sulla tua pelle e di cui andavi fiero. Hai servito con il tuo splendido sorriso e nel miglior modo che avevi tutti i nostri cari clienti, che ti elogiavano e ti aspettavano. Per noi eri un figlio, un fratello, un nipote, un cugino, l’amico di tutti e parte importantissima del nostro mondo”.

Il messaggio continua: “Adesso chi servirà ai tavoli con tanta spensieratezza? Chi ci farà sorridere nelle serate più pesanti? Ci hai lasciato senza parole. Che il Signore e gli Angeli del Paradiso possano accogliere la tua anima preziosa. R.i.p. Rosario, prezioso nostro”.

Il cordoglio del sindaco Maria Rita Schembari

Anche il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio sui social: “Ci si sente straziati e lacerati dinanzi alla tragica notizia di una vita, l’ennesima, spezzata nel suo pieno vigore: un giovane, impegnato nel suo lavoro, gioviale con tutti, ha finito troppo prematuramente il suo percorso su questa terra.

Non ci sono parole, non possono esserci, capaci di lenire l’innominabile dolore dei genitori e della famiglia tutta.

Mentre più in là, a mente fredda, verrà il momento di interrogarsi seriamente sui miti della contemporaneità ed in particolar modo su quelli dell’onnipotenza e della velocità, ora è il momento della silenziosa e rispettosa vicinanza ai cari di Rosario, a cui si rivolge il nostro cordoglio e della preghiera perché l’altro concittadino coinvolto nell’incidente possa riprendersi presto”.

L’altro uomo rimasto ferito nell’incidente, un 39enne, è stato trasferito all’ISMETT di Palermo per subire un delicato intervento chirurgico alla milza e al fegato.

