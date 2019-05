Roma e Cartagine due civiltà a confronto - Ragusa Oggi

Roma e Cartagine due civiltà a confronto

Una grande, grandissima presentazione del volume “Roma e Cartagine due civiltà a confronto” edito da Edizioni di “Storia e Studi Sociali” martedì sera al Museo Archeologico di Ragusa con gli interventi di tre grandi studiosi della materia e cioè del prof. Massimo Cultraro del Cnr e docente all’Università di Catania, del prof.Massimo Frasca docente all’Università di Catania e del giornalista dott. Carlo Ruta storico e saggista che hanno tenuto “inchiodato per oltre due ore il pubblico presente con le magistrali relazioni su un tema di grande interesse storico ma anche culturale che riguarda due civiltà a confronto e cioè quella romana e cartaginese.

Ma anche l’introduzione del Prof. Giovanni Distefano dell’Università della Calabria, dopo i saluti del presidente dell’Archeoclub dott.Vincenzo Piazzese, non è stata da meno dei relatori con una serie di particolari inediti del periodo storico considerato e che ha suscitato l’applauso, cosi come è avvenuto per le tre relazioni principali, del pubblico presente presso i magnifici locali del Museo Archeologico ibleo che non finiremo mai di apprezzare. Una serata culturale come non si vedono spesso dalle nostre parti, con la partecipazione di uomini dell’immensa cultura che hanno anche “catturato” la massima attenzione del vostro cronista incapace, alla fine di rimediare ad una lettura possibile degli appunti presi durante le relazioni. Una serata difficilmente dimenticale anche per noi sinceramente poco avvezzi ad essere “catturati”da eventi di così alta e profonda cultura, Franco Portelli

