Rissa vicino al “Marsala”: un giovane vittoriese accoltellato, denunciato un minorenne

Un giovane vittoriese accoltellato nel corso di una lite fra ragazzi. Un minorenne albanese denunciato lesioni personali aggravate e 5 giovani per il reato di rissa aggravata. Finisce in questo modo una violenta rissa che si è verificata giovedì 23 maggio nei pressi del comprensivo “Crispi” di Ragusa, nella zona denominata “Marsala”. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione. Durante lo scontro, un ragazzo è stato ferito con due fendenti al torace. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è stato poi trasferito al Cannizzaro di Catania. Sebbene le sue condizioni fossero serie, non erano tali da metterne in pericolo la vita.

Le indagini

Le indagini immediate dei Carabinieri hanno portato all’identificazione del responsabile delle coltellate. Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria minorile di Catania per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. I Carabinieri stanno continuando a ricostruire la dinamica dell’incidente per identificare tutti i partecipanti alla rissa.

Le prime ricostruzioni indicano che il conflitto potrebbe essere nato da motivi sentimentali, probabilmente legati a screzi riguardanti alcune fidanzate. Al momento, cinque giovani residenti nella provincia di Ragusa sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria iblea per il reato di rissa aggravata.

