Ripuliamo il mare dalla plastica: la bella iniziativa a Scoglitti

Ripulire il mare dai rifiuti plastici: un’impresa non da poco ma che sicuramente merita attenzione ed è quella che si svolgerà sabato 11 febbraio 2023 alle ore 10 a Scoglitti. In particolare, il gruppo Fare Verde Vittoria, in concomitanza con la XXXII edizione Nazionale dell’operazione “Il Mare d’Inverno”, sarà impegnato a ripulire una porzione del litorale della riviera Lanterna a Scoglitti (ZONA Hotel Mida).

L’INIZIATIVA DI FARE VERDE INSIEME AI RAGAZZI DELLA SCUOLA

Per il gruppo di Vittoria è la dodicesima edizione, ed anche quest’anno l’iniziativa vedrà protagonisti e parte attiva, i ragazzi delle scuole, con la partecipazione degli alunni dell’I.C. “F. Traina” Vittoria, degli insegnanti, delle famiglie insieme per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste e deve essere affrontato.

Il nostro Mare in termini tecnici è diventato una “zuppa di plastica”, che causa danni non solo all’intero ecosistema marino ma anche a noi esseri umani, entrando nella catena alimentare.

731 TONNELLATE DI PLASTICA INQUINANO IL MAR MEDITERRANEO

I Rapporti dell’Ispra , del Cnr ma anche dell’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, parlano chiaro; ogni giorno oltre 731 tonnellate di rifiuti plastici vengono dispersi nel nostro Mediterraneo.

Una parte di questa plastica con le mareggiate ritorna sulle coste, anche in forma di microplastica, inquinando irrimediabilmente spiagge e residui dunali, deturpando il paesaggio.

Tutto il litorale, da Randello a Costa Fenicia, è cosparso da pezzi di plastica di ogni dimensione. L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo non solo di bonificare ma anche di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e riciclarli il più possibile.