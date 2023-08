Riprende l’attività chirurgica al Blocco operatorio del “Guzzardi” di Vittoria

Riprende l’attività chirurgica presso la Sala 1 e la Sala 2 del blocco operatorio dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria. La notizia è stata comunicata dall’Asp di Ragusa.

I LAVORI

Questa attività era stata interrotta il mese scorso per permettere lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti di ventilazione e condizionamento per evitare la contaminazione. L’ASP ha preso in considerazione i valori riportati dal Laboratorio di Sanità Pubblica a seguito delle ultime verifiche e, in base a tali risultati, l’attività chirurgica nelle suddette sale riprenderà regolarmente con gli interventi programmati nel mese di settembre.

L’obiettivo è anche quello di riaprire quanto prima l’ultima sala operatoria, che è stata sottoposta a ulteriori e approfonditi interventi di manutenzione.