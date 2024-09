Riparte la stagione dei treni storici in Sicilia: fra le tappe, anche la città di Modica

Dopo il grande successo delle edizioni passate, i treni storici della Fondazione delle Ferrovie dello Stato tornano in Sicilia per il sesto anno consecutivo con un programma ricco di appuntamenti che si svolgeranno fino a dicembre 2024. L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani, mira a promuovere il turismo e a destagionalizzare i flussi turistici, offrendo l’opportunità di visitare alcune delle località più affascinanti dell’Isola a bordo di treni d’epoca.

Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, e dal direttore generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa. Dal 2018, oltre 20.000 turisti hanno partecipato a questi viaggi, con 7.400 presenze nel solo 2023.

Sono 33 gli appuntamenti in programma

Il calendario 2024 prevede 33 appuntamenti, a partire da sabato 14 settembre fino a domenica 8 dicembre. Tra le destinazioni ci sono luoghi di grande interesse come Agrigento e il Parco archeologico della Valle dei Templi, Santo Stefano di Camastra e Caltagirone per le ceramiche, Siracusa con il centro storico di Ortigia, e Modica durante la festa del cioccolato, con partenze da Palermo, Messina e Catania. È prevista anche la collaborazione con la Ferrovia Circumetnea per raggiungere Bronte da Giarre.

L’iniziativa è finanziata con circa 500.000 euro di fondi extraregionali del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020. Il presidente Schifani ha sottolineato come questa manifestazione contribuisca a valorizzare le linee ferroviarie più panoramiche della Sicilia, offrendo nuove prospettive per scoprire il territorio. L’assessore Amata ha evidenziato il successo dell’iniziativa nel promuovere la destagionalizzazione del turismo, con un aumento delle presenze del 12% tra settembre e dicembre 2023, e del 21% per i turisti stranieri.

Luigi Cantamessa ha aggiunto che quest’anno il programma include le storiche carrozze “a terrazzini” degli anni ’30, che offriranno un’esperienza di viaggio autentica, permettendo ai turisti di immergersi nei paesaggi siciliani in modo unico. Inoltre, per i ciclisti, ci sarà una vettura bagagliaio con una rastrelliera per il trasporto di 50 biciclette.

I biglietti per i treni storici sono disponibili sui canali di vendita Trenitalia e a bordo fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni sono reperibili sui canali social e web della Fondazione FS.

Tutti gli appuntamenti con i treni storici in Sicilia

sabato 14 settembre 2024 Treno della Ceramica Messina – Santo Stefano di Camastra

sabato 14 settembre 2024 Treno dei Templi Palermo – Agrigento Bassa – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)

domenica 15 settembre 2024 Treno dell’Arte Messina – Tusa

domenica 15 settembre 2024Treno dei Templi Palermo – Agrigento Bassa – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)

sabato 21 settembre 2024 Treno del mito Catania – Taormina (pomeridiano/serale)

domenica 22 settembre 2024Treno del mito Catania – Taormina

sabato 28 settembre 2024Treno dei Templi Agrigento Centrale – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)

domenica 29 settembre 2024Treno dei Templi Agrigento Centrale – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)

domenica 29 settembre 2024Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano

sabato 5 ottobre 2024Treno della Ceramica Catania – Caltagirone

sabato 5 ottobre 2024Treno delle Stelle Palermo – Roccapalumba

domenica 6 ottobre 2024 Treno della Ceramica Catania – Caltagirone

domenica 6 ottobre 2024Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano

sabato 12 ottobre 2024Treno di Ortigia Catania – Siracusa

sabato 12 ottobre 2024Treno del Pistacchio Messina – Giarre (Circumetnea)

domenica 13 ottobre 2024Treno del Mito Catania – Taormina

sabato 19 ottobre 2024 Treno della Ceramica Messina – Santo Stefano di Camastra

sabato 19 ottobre 2024 Treno del Pistacchio Siracusa – Giarre (Circumetnea)

domenica 20 ottobre 2024Treno dell’Arte Messina – Santo Stefano di Camastra – Tusa

domenica 27 ottobre 2024Treno dei Templi Palermo – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)

domenica 27 ottobre 2024 Treno turistico Siracusa – Catania

domenica 3 novembre 2024Treno turistico Palermo – Mazara del Vallo

domenica 10 novembre 2024Treno storico Catania – Messina

domenica 10 novembre 2024Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano

sabato 16 novembre 2024Treno del Pistacchio Catania – Giarre (Circumetnea)

domenica 17 novembre 2024Treno delle Stelle Palermo – Roccapalumba

domenica 24 novembre 2024Treno dei Templi Palermo – Tempio di Vulcano (Porto Empedocle)

sabato 30 novembre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano

domenica 1 dicembre 2024Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano

domenica 8 dicembre 2024Treno del Cioccolato Siracusa – Modica

domenica 8 dicembre 2024 Treno del Cioccolato Caltanissetta – Modica

© Riproduzione riservata