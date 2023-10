Riparte la stagione concertistica internazionale Melodica. Da ottobre a giugno 14 appuntamenti

L’associazione musicale Melodica presenta la sua 29esima edizione con tante novità e appuntamenti eccezionali. La combinazione di una nuova sala, un nuovo pianoforte e una sezione estiva ampliata promette un’esperienza musicale straordinaria per gli appassionati di Ragusa e oltre.

La direzione artistica di Diana Nocchiero e la presenza di ospiti nazionali e internazionali fanno di questa stagione un evento da non perdere. Le 14 esibizioni previste da ottobre a giugno coprono una vasta gamma di generi musicali e promettono di emozionare il pubblico e si svolgeranno nei locali del centro commerciale culturale di Ragusa.

L’associazione sta cercando di coinvolgere anche i più giovani offrendo un abbonamento molto accessibile.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

La 29esima stagione di “Melodica” inizierà venerdì 20 ottobre con il travolgente “Turkishsax-piano duo” con Kürşat Başar al sassofono e con Ruya Taner al pianoforte. A novembre doppio appuntamento con la musica dei dolci sentimenti, sabato 11 ci sarà il concerto “Romantic piano” con Andrea Cannata al pianoforte, e venerdì 17 “Il poeta dell’amore”, con il baritono Christoph von Weitzel e la pianista, nonché direttrice di Melodica, Diana Nocchiero. Sabato 9 dicembre le feste natalizie inizieranno viaggiando emozionalmente con “Musica senza confini”, con Natalia Benedetti al clarinetto, Guido Arbonelli al basso e Vincenzo Defilpo al pianoforte. Sarà invece “Il melodramma… senza scene. Fantasie e variazioni su capolavori operistici”, con Salvo Vella al flauto e Rosario Randazzo al pianoforte, a chiudere le festività sabato 6 gennaio. Le note del pianista Giorgio Rizza incontreranno i versi recitati da Alessandro Sparacino sabato 20 gennaio nell’appuntamento dal titolo “Concerto per … Parole e Idee”. Il ritmo travolgente della musica argentina sarà protagonista con “Historie du tango” sabato 17 febbraio, con Daniela Rossi al violino, Massimo Santostefano alla fisarmonica e bandoneon, Federico Francucci al contrabbasso e Carlo Stoppolono al pianoforte. Ancora palpito caliente con “Una noche española”, con Paula Coronas al pianoforte, sabato 2 marzo. Atmosfere oniriche saranno invece protagoniste sabato 16 marzo con “Un violino per sognare”, con Nevila Kalaja al violino e Merita Rexha Tershana al pianoforte. Sabato 13 aprile il pubblico di Melodica assisterà a “Passione francese”, con Marika Lombardi all’oboe e Dora Cantella al pianoforte. Sempre ad aprile, sabato 27, sul palco dell’auditorium del CCC ci sarà la potenza della musica classica con “La voce eroica”, con il soprano Ilaria Iaquinta accompagnata da Giacomo Serra al pianoforte. Il sound trascinante del jazz conquisterà il pubblico sabato 4 maggio con “Latin jazz and italian songs” con Maurizio Di Fulvio alla chitarra, mentre sabato 18 maggio con “La flute en suite”, con i musicisti Simone Marino al flauto e Gianluca Furnari al pianoforte, si renderà un omaggio alla danza. La 29esima stagione di Melodica si concluderà in un’atmosfera festosa sabato 8 giugno con “Notte Flamenca” con la ballerina Deborah Brancato e con Marcello Savona, chitarra, voce e percussioni.

Per chi fosse interessato, è possibile acquistare gli abbonamenti presso la Libreria Ubik e trovare ulteriori informazioni sui concerti sul sito web dell’associazione Melodica.