Rinnovo dell’autoparco comunale. Alla Polizia locale di Scicli le prime auto

Automezzi obsoleti, datati negli anni. Autovetture e mezzi pesanti e da lavoro che frequentano troppo spesso le officine meccaniche. La svolta è con il rinnovo delle autovetture in dotazione all’autoparco dell’ente Comune. La prima ad essere stata consegnata è una Jeep Renegade ibrida che è stata destinata al servizio di Polizia locale. Proprio in questi giorni. Poi seguiranno una nuova Fiat Panda ed una nuova Fiat Tipo che saranno assegnate sempre al Comando di Polizia Locale. Negli ultimi anni l’esiguità di mezzi e soprattutto un parco sofferente per le troppe auto ed i mezzi da lavoro che hanno fatto entra ed esci dalle officine meccaniche hanno portato a ricorrere al sistema del leasing, offerto da alcune compagnie.

L’intento è quello di rinnovare l’intero parco comunale degli automezzi comprese le autovetture in dotazione agli uffici.

“Le percorrenze elevate delle auto ad oggi in dotazione, sempre impegnate in servizi perlustrativi e in attività sul territorio, fa sì che si rende necessario il loro turn over – spiega il sindaco Mario Marino – ora con l’ingresso di auto a basso impatto inquinante e con l’efficienza energetica garantita da una motorizzazione oltre che termica anche elettrica”.