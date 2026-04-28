L’ASP di Ragusa accelera sul rafforzamento degli organici sanitari e pubblica un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di 28 posti di dirigente medico in diverse discipline strategiche per il sistema sanitario provinciale. Il bando rappresenta un ulteriore tassello nel piano di potenziamento avviato dall’Azienda sanitaria provinciale per […]
Ringraziamento: famiglia Spadaro
28 Apr 2026 08:49
Ringraziamento
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it