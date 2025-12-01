Questa mattina l’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria ha ufficialmente inaugurato le nuove apparecchiature di diagnostica per immagini, tra cui la nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla, già operativa da alcuni giorni. La cerimonia ha visto la partecipazione della Direzione Strategica dell’ASP, delle autorità civili, militari e religiose, e ha rappresentato un importante passo nel percorso […]
Ringraziamento: famiglia Sanzone
01 Dic 2025 15:04
