Rappresentanti e agenti delle compagnie crocieristiche in visita al Castello di Donnafugata

La scorsa settimana, un gruppo di rappresentanti e agenti di compagnie di crociera nazionali e internazionali ha visitato il Castello di Donnafugata, nel comune di Ragusa. L’assessore allo sviluppo economico, Giorgio Massari, ha accompagnato i visitatori, accolti con degustazioni di piatti tipici locali preparati dagli operatori economici dell’area. L’incontro ha avuto come obiettivo principale l’inserimento del Castello di Donnafugata nei tour delle prestigiose compagnie di crociera come Medov, Trumpy, Cemar, oltre ad agenzie rinomate come Orient Express e Club Med.

I manager delle compagnie hanno espresso entusiasmo all’idea di offrire ai propri clienti, che possono arrivare a 1500 passeggeri per nave, la possibilità di visitare il Castello, con un’intera giornata dedicata a questa esperienza. L’inclusione del castello nei tour potrebbe portare notevoli benefici al territorio degli Iblei, favorendo il turismo e creando nuove opportunità lavorative.

Massari ha sottolineato l’importanza strategica delle crociere, che permettono di pianificare i flussi turistici con anticipo e favoriscono la destagionalizzazione, stabilizzando le presenze turistiche durante tutto l’anno. Questo progetto rappresenta una grande opportunità economica per la zona, con un potenziale impatto positivo sull’occupazione e lo sviluppo locale.

© Riproduzione riservata