Rai Uno celebra Andrea Camilleri: puntata di “Ulisse” con Alberto Angela nei luoghi di Montalbano

Rai Uno ha scelto la settimana successiva al Festival di Sanremo, con i più alti ascolti televisivi dell’anno, per trasmettere una puntata speciale di “Ulisse: il piacere della scoperta”. Lunedì 17 febbraio 2025, alle ore 21.30, Alberto Angela guiderà i telespettatori in un viaggio emozionante nei luoghi che hanno ispirato il celebre Commissario Montalbano, in occasione del centenario della nascita del suo creatore, Andrea Camilleri.

Un omaggio alla Sicilia e a Montalbano

La puntata sarà dedicata ai paesaggi e ai luoghi iconici che hanno fatto da sfondo alla serie, trasformandoli in mete turistiche ambite da appassionati di tutto il mondo. Da Scicli, con il suo barocco straordinario, a Ragusa, Modica, la suggestiva Scala dei Turchi e la misteriosa Fornace Penna di Sampieri. Il viaggio proseguirà toccando altre perle siciliane come Marzamemi, il Castello di Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento e Tindari.

Oltre alla bellezza paesaggistica, Alberto Angela esplorerà il legame profondo tra queste località e le storie di Montalbano, offrendo un progressivo avvicinamento all’amato commissario.

Gli ospiti della puntata

Durante il percorso, Angela incontrerà i protagonisti della serie: Angelo Russo (Catarella), Peppino Mazzotta (ispettore Fazio), Cesare Bocci (Mimì Augello), Luca Zingaretti, l’indimenticabile volto di Montalbano. Con loro, il conduttore ripercorrerà aneddoti e ricordi dei 15 anni di produzione e dei 37 episodi che hanno conquistato il cuore del pubblico.

Un tributo a Camilleri

La puntata renderà omaggio al grande scrittore Andrea Camilleri. Interverranno: Arianna Mortelliti, nipote dello scrittore, che racconterà il processo creativo del nonno; Enzo Sellerio, l’editore che ha contribuito al successo internazionale del commissario.

La cultura siciliana in primo piano

Non mancheranno riferimenti alla tradizione culinaria siciliana. La scrittrice Simonetta Agnello Hornby guiderà i telespettatori in un viaggio tra i sapori tipici dell’isola, come cassate, cannoli e biancomangiare, esaltando il legame tra il cibo e le atmosfere dei romanzi.

Produzione e regia

Realizzata da Rai Cultura, la puntata è diretta da Gabriele Cipollitti con la fotografia di Antonio Palmadessa. Scritta da Alberto Angela insieme a Fabio Buttarelli, Vito Lamberti, Aldo Piro ed Emilio Quinto, è prodotta da Caterina Del Papa sotto la supervisione di Anna Maria Tiberi.

