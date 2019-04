Ragusa tappa del Giro di Sicilia il prossimo 5 aprile - Ragusa Oggi

Dopo 42 anni torna il Giro di Sicilia. Dal 3 al 6 aprile con partenza da Catania e arrivo sull’Etna (Nicolosi).

Saranno quattro le tappe del Giro di sicilia, che prenderà il via mercoledì proprio da Catania per farvi ritorno, dopo aver attraversato altre quattro province (Messina, Palermo, Caltanissetta e Ragusa), sabato con l’arrivo sull’Etna. Queste le quattro tappe, per un totale di 708 chilometri: Catania-Milazzo (165 chilometri); Capo d’Orlando-Palermo (236); Caltanissetta-Ragusa (188); Giardini Naxos-Nicolosi (119).

Il 5 Aprile per la terza tappa che sarà lunga 188km saranno coinvolte le provincie di Caltanissetta e Ragusa con il coinvolgimento di Vittoria, Comiso e Chiaramonte.