Ragusa: riqualificazione della pista di atletica Laura Guastella, al via i lavori. Il finanziamento è stato sbloccato

Una cittadella dello sport a Ragusa che prenderà il via grazie ai lavori di riqualificazione della pista di atletica “Laura Guastella” in contrada Petrulli. E’ uanto annunciato dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Si tratta di un progetto che prevede una sinergia tra impianti sportivi e il nuovo corso di laurea in Scienze Motorie. I lavori presso l’impianto Laura Guastella erano bloccati per via di un finanziamento regionale assegnato ma non ricevuto. Questa situazione è ora definitivamente superata: il finanziamento, finalmente, è stato sbloccato.

Sbloccato il finanziamento

L’assessore Gianni Giuffrida, infatti, ha aggiunto: “Questa mattina abbiamo ufficialmente consegnato i lavori a chi si occuperà della completa ristrutturazione della nostra pista di atletica. I lavori inizieranno la prossima settimana e l’impianto sarà chiuso al pubblico fino alla prossima primavera, quando sarà restituito alla comunità in una versione completamente rinnovata.”

L’assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha commentato: “Siamo consapevoli che i lavori causeranno disagi alle società di atletica, con cui abbiamo avuto numerosi confronti riguardo a questo intervento. Anche se la chiusura dell’impianto comporterà delle difficoltà temporanee, la riqualificazione è da tempo necessaria per rendere la pista più funzionale e sicura. Siamo certi che il risultato finale giustificherà l’attesa e i disagi.”

