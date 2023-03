Ragusa: rimossi 11 cartelloni pubblicitari non autorizzati e pericolanti

Rimossi alcuni cartelloni da Ragusa durante la giornata di ieri in quanto ritenuti fatiscenti e pericolosi per la pubblica incolumità. In particolare, sono stati 11 gli interventi di bonifica a carico di cartelloni di pubblicità non autorizzata.

CARTELLONI PUBBLICITARI NON AUTORIZZATI, ECCO LE VIE INTERESSATE

Le strade interessate all’intervento di bonifica sono state corso Italia, via Risorgimento, via Archimede, viale Sicilia, via Fieramosca, corso Vittorio Veneto e via Pietro Nenni. Rimossi cartelloni e impianti anche a Marina di Ragusa. L’operazione di Polizia Municipale è tuttora in corso.