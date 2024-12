Ragusa non è rappresentata nell’Autorità del Sistema portuale della Sicilia orientale. Il sindaco di Pozzallo scrive al Ministro Nello Musumeci

Una lettera con la quale non si parla del nulla ma una lettera con cui si reclama quello che non è stato dato alla provincia di Ragusa solo perchè il porto di Pozzallo non ricade nella città capoluogo. Il sindaco della cittadina marinara iblea, Roberto Ammatuna, fin dalla costituzione del Comitato di gestione dell’Autorità del Sistema portuale della Sicilia orientale si è detto contrario all’esclusione di Pozzallo da questo organismo. Esclusione legata al solo fatto che Pozzallo non è capoluogo di provincia. Nulla vale, quindi, l’alto volume prodotto annualmente dal porto pozzallese in termini commerciali e di movimento passeggeri. La decisione di Ammatuna coinvolge il Ministro Nello Musumeci che ha annunciato nei giorni scorsi la riforma dei porti attesa entro il 2025.

Da qui la decisione di prendere carta e penna e scrivere al Ministro Musumeci.

Il sindaco Roberto Ammatuna chiede di inserire nei comitati di gestione dell’autorità di sistema, anche i rappresentanti delle città non capoluoghi di provincia. “Parlando al convegno sulla rotta breve del protezionismo il Ministro Musumeci ha annunciato che entro il 2025 sarà varata dal Parlamento la riforma dei porti. Uno dei temi principali della riunione del Comitato interministeriale per le politiche del mare che si terrà il 14 e 15 prossimi sarà proprio questo – afferma il primo cittadino pozzallese scrivendo al Ministro Musumeci – il CIPOM è l’organismo di programmazione e di coordinamento ma la proposta la fa il Ministero delle Infrastrutture, in questo caso il Viceministro Edoardo Rixi, che sarà ascoltato nell’importante organismo interministeriale. Intendo segnalare che, ai sensi della legge 84/94, nel comitato di gestione dell’autorità portuale, fra i rappresentanti dei Sindaci, sono presenti soltanto il componente designato dal sindaco della città metropolitana in cui ha sede la struttura portuale, dal componente designato dal sindaco ex sede dell’autorità di sistema portuale, dal rappresentante del sindaco capoluogo di provincia, che partecipa alle sedute limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. Purtroppo nel comitato di gestione, non ha nessuna rappresentanza il nostro Comune che non è capoluogo di provincia, anche se sede di una struttura portuale”.

Nell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, che comprende le province di Catania, Siracusa e Ragusa, e che nelle scorse settimana ha tenuto un incontro a Siracusa parlando proprio delle tematiche legate alle realtà portuali dell’Autorità di sistema, hanno rappresentanza soltanto le prime due e non quella di Ragusa.

“Sarebbe giusto un coinvolgimento pieno di tutti i territori in cui sono incluse le strutture portuali e quindi anche i rappresentanti indicati dai Sindaci delle città non capoluogo di provincia, ma che di fatto rappresentano gli interessi di interi territori” – sono queste le ultime riflessioni del sindaco Ammatuna il quale nei giorni scorsi aveva già sollevato il problema nell’incontro che si era tenuto al Castello Maniace a Siracusa.

