Ragusa meglio di Courmayeur: è top destination per l’anno 2025 secondo VisitItaly

È ufficiale: Ragusa si posiziona al primo posto nella classifica di VisitItaly delle destinazioni imperdibili per il 2025! Un riconoscimento di prestigio per questa perla del barocco siciliano, che si conferma tra le mete più amate dai turisti di tutto il mondo.

La piattaforma, con una community di oltre 3,1 milioni di viaggiatori, ha scelto Ragusa come simbolo di autenticità, bellezza e capacità di innovazione. “VisitItaly è tra i riferimenti principali del settore turistico, e questo attestato premia il lavoro di tutta la comunità, delle imprese e delle istituzioni che hanno collaborato per fare della nostra città una vera destinazione turistica,” ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì.

Una città barocca tra storia e futuro

Il fascino di Ragusa risiede nel suo inconfondibile stile barocco, risultato della rinascita seguita al devastante terremoto del 1693. Con i suoi due macro-quartieri, Ragusa Superiore e Ragusa Ibla, offre un patrimonio artistico unico: il Duomo di San Giorgio, la Cattedrale di San Giovanni Battista, e i numerosi palazzi storici come Palazzo Zacco e Palazzo Cosentini sono solo alcune delle sue meraviglie.

Accanto al patrimonio architettonico, il territorio ragusano offre attrazioni straordinarie come il Giardino Ibleo, il Castello di Donnafugata e i siti archeologici di origine greca di Kamarina e Kaukana, che arricchiscono ulteriormente l’offerta turistica.

Strategia e visione: Ragusa al centro del turismo internazionale

L’inserimento di Ragusa nella prestigiosa lista di VisitItaly non è un caso, ma il frutto di una pianificazione che punta a trasformare la città in una meta turistica di livello internazionale, dice il sindaco Cassì. “Dopo il lancio del portale ragusa welcome, che ha semplificato l’accesso alle informazioni per i visitatori, e il successo delle iniziative natalizie, stiamo lavorando per anticipare i tempi di programmazione e migliorare ulteriormente l’offerta,” ha sottolineato il sindaco Cassì.

Tra gli obiettivi per il 2025, spicca il rafforzamento del coinvolgimento del tessuto pubblico e privato per una gestione del turismo che rispetti l’ambiente, destagionalizzi i flussi e promuova le eccellenze locali. E naturalmente c’è anche tutto l’aspetto delle location legate alla fiction del Commissario Montalbano con i relativi tour

L’aeroporto di Comiso potrebbe diventare importante se funzionasse meglio

“In attesa dello sblocco dei bandi per la continuità territoriale e degli incentivi per le tratte internazionali, ribadiamo quanto questa infrastruttura sia fondamentale per la crescita economica e turistica della nostra terra,” ha aggiunto Cassì.

Ragusa: una meta da vivere e ricordare

La scelta di Ragusa come destinazione top del 2025 si inserisce in un trend sempre più evidente: i viaggiatori cercano luoghi autentici, poco conosciuti e lontani dalle grandi masse. E Ragusa, con la sua storia millenaria, il suo stile di vita a misura d’uomo e il suo ineguagliabile fascino barocco, incarna perfettamente questa visione.

“Non è facile trasformare una città in una destinazione, ma con impegno, determinazione e collaborazione stiamo dimostrando che la strada intrapresa è quella giusta,” ha concluso il primo cittadino.

Per il 2025, Ragusa non sarà solo una meta: sarà un’esperienza indimenticabile per chiunque voglia scoprire il cuore autentico della Sicilia.

Le altre mete da non perdere

La top 10 di Visit Italyincludere previsto

Courmayeur (Valle d’Aosta) , perla delle Alpi che incanta con le sue cime innevate e le sue esperienze outdoor.

, perla delle Alpi che incanta con le sue cime innevate e le sue esperienze outdoor. Perugia (Umbria) , nota per la sua ricchezza culturale e i festival di respiro internazionale.

, nota per la sua ricchezza culturale e i festival di respiro internazionale. Santa Teresa di Gallura (Sardegna) , con le sue acque cristalline e la natura incontaminata del Nord Sardegna.

, con le sue acque cristalline e la natura incontaminata del Nord Sardegna. Oriolo (Calabria) e Corinaldo (Marche), borghi che custodiscono tradizioni e paesaggi mozzafiato.

Completano la lista città e località come Viterbo (Lazio), Alba (Piemonte) e il borgo di Roccasecca (Lazio), ciascuna simbolo dell’immenso patrimonio italiano spesso lontano dai circuiti turistici tradizionali.

