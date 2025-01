Ragusa: iniziativa per la Giornata della Memoria al Centro Studi “F. Rossitto”

Lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 18.00, presso il Centro Studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa (Via Ettore Majorana, 5), si terrà l’evento dal titolo “Giornata della Memoria: Testimonianze, immagini e suoni per non dimenticare la Shoah”, organizzato dall’Associazione artistico culturale “Mondo di Luci” e dal Centro Studi stesso.

Un momento di riflessione e memoria

L’iniziativa intende proporre un’occasione di approfondimento e ricordo, con l’obiettivo di trarre insegnamenti dal passato per costruire un futuro più consapevole e giusto. La serata sarà introdotta dai saluti di Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “F. Rossitto”) e Maria Distefano (presidente “Mondo di Luci”). Seguirà l’intervento dello storico Giuseppe Barone.

L’incontro di riflessioni sarà tratteggiato da letture di brani a cura dei gruppi Teatro Mondo di Luci e Feliciano Rossitto, con la partecipazione di: Pippo Antoci, Ornella Cappello, Veronica Falcone, Emanuele Gurrieri, Emiliano Failla, Ismaele Veloce, Giulia Comanzo, Marta Comanzo, Aurora Cascone, Anna Vitale.

Direzione artistica: Maria Distefano. Tecnico audio/video: Davide Criscione.

