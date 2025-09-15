Un’operazione complessa e ad alto rischio ha permesso di salvare la vita a un bambino di 9 anni colpito da una gravissima lesione della trachea. L’intervento, considerato eccezionale, è stato eseguito al Policlinico di Catania con il determinante supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Il piccolo paziente presentava una situazione critica […]
Ragusa inaugura la 31ª stagione di Melodica: musica che nutre l’anima
15 Set 2025 13:15
Ritorna a Ragusa la magia della musica con la 31ª stagione concertistica internazionale di “Melodica – La Musica dell’Anima”, in programma da settembre 2025 a giugno 2026. Una delle rassegne più longeve e amate della città, pronta a regalare emozioni uniche con interpreti di fama nazionale e internazionale.
Anteprima gratuita e apertura straordinaria
L’apertura della stagione sarà particolarmente speciale: i primi due concerti saranno ad ingresso gratuito per chi sottoscriverà l’abbonamento annuale. I non abbonati potranno partecipare con un biglietto di soli 5 euro, un’occasione per assaporare l’atmosfera della rassegna e scoprire alcune delle sorprese che accompagneranno il pubblico fino all’estate 2026.
Sabato 27 settembre 2025 andrà in scena “Da 0 ad 8 mani al pianoforte”, un concerto che esalterà la potenza evocativa dello strumento nelle mani di più interpreti. Giovedì 9 ottobre, invece, con “Ragusa vs Ragusa”, la pianista e poetessa Ivana Marija Vidovic e la musicologa Francesca Krampus guideranno gli spettatori in un viaggio tra le connessioni culturali che uniscono la Ragusa siciliana alla sua omonima croata.
Una stagione all’insegna di cultura ed emozione
«Melodica è un viaggio condiviso», spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero. «Il nostro obiettivo è avvicinare persone di tutte le età a un ascolto consapevole e emozionante. L’abbonamento simbolico di 60 euro consente di partecipare a sedici appuntamenti imperdibili».
I concerti si terranno presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC), nel cuore del centro storico di Ragusa, mentre la campagna abbonamenti partirà sabato 20 settembre presso la Libreria Ubik e direttamente all’Auditorium nei giorni dei concerti.
Alcuni appuntamenti imperdibili
25 ottobre 2025: inaugurazione ufficiale con “Danzas” di Gianfranco Brundo e Ketty Teriaca
8 novembre 2025: “Fogli sparsi” con Flavia La Perna e Francesco Scrofani Cancellieri
30 novembre 2025: “La canzone della Palermo dei Florio” con il Vucidda Duci Ensemble
13 dicembre 2025: “Una noche de Tango” con il Quartetto Fancelli
10 gennaio 2026: “Bizzarrie su 10 corde” con Roberto Noferini e Donato D’Antonio
21 febbraio 2026: “Viaggio tra vecchio e nuovo mondo” con Giorgio Matteoli e Pietro Pardino
28 marzo 2026: Maurizio Mastrini in “Capelli International Tour 2026/27”
5 giugno 2026: chiusura con “Donne in musica” del Duo Boulanger
Ogni concerto sarà un’occasione per vivere la musica in tutte le sue sfumature, tra cultura, emozione e scoperta di talenti italiani e internazionali.
La rassegna gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.
Info e prenotazioni: 366 9790999 | 349 2993208 | associazione.melodica@gmail.com
© Riproduzione riservata