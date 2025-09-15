Ragusa inaugura la 31ª stagione di Melodica: musica che nutre l’anima

Ritorna a Ragusa la magia della musica con la 31ª stagione concertistica internazionale di “Melodica – La Musica dell’Anima”, in programma da settembre 2025 a giugno 2026. Una delle rassegne più longeve e amate della città, pronta a regalare emozioni uniche con interpreti di fama nazionale e internazionale.

Anteprima gratuita e apertura straordinaria

L’apertura della stagione sarà particolarmente speciale: i primi due concerti saranno ad ingresso gratuito per chi sottoscriverà l’abbonamento annuale. I non abbonati potranno partecipare con un biglietto di soli 5 euro, un’occasione per assaporare l’atmosfera della rassegna e scoprire alcune delle sorprese che accompagneranno il pubblico fino all’estate 2026.

Sabato 27 settembre 2025 andrà in scena “Da 0 ad 8 mani al pianoforte”, un concerto che esalterà la potenza evocativa dello strumento nelle mani di più interpreti. Giovedì 9 ottobre, invece, con “Ragusa vs Ragusa”, la pianista e poetessa Ivana Marija Vidovic e la musicologa Francesca Krampus guideranno gli spettatori in un viaggio tra le connessioni culturali che uniscono la Ragusa siciliana alla sua omonima croata.

Una stagione all’insegna di cultura ed emozione

«Melodica è un viaggio condiviso», spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero. «Il nostro obiettivo è avvicinare persone di tutte le età a un ascolto consapevole e emozionante. L’abbonamento simbolico di 60 euro consente di partecipare a sedici appuntamenti imperdibili».

I concerti si terranno presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC), nel cuore del centro storico di Ragusa, mentre la campagna abbonamenti partirà sabato 20 settembre presso la Libreria Ubik e direttamente all’Auditorium nei giorni dei concerti.

Alcuni appuntamenti imperdibili

25 ottobre 2025: inaugurazione ufficiale con “Danzas” di Gianfranco Brundo e Ketty Teriaca

8 novembre 2025: “Fogli sparsi” con Flavia La Perna e Francesco Scrofani Cancellieri

30 novembre 2025: “La canzone della Palermo dei Florio” con il Vucidda Duci Ensemble

13 dicembre 2025: “Una noche de Tango” con il Quartetto Fancelli

10 gennaio 2026: “Bizzarrie su 10 corde” con Roberto Noferini e Donato D’Antonio

21 febbraio 2026: “Viaggio tra vecchio e nuovo mondo” con Giorgio Matteoli e Pietro Pardino

28 marzo 2026: Maurizio Mastrini in “Capelli International Tour 2026/27”

5 giugno 2026: chiusura con “Donne in musica” del Duo Boulanger

Ogni concerto sarà un’occasione per vivere la musica in tutte le sue sfumature, tra cultura, emozione e scoperta di talenti italiani e internazionali.

La rassegna gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Info e prenotazioni: 366 9790999 | 349 2993208 | associazione.melodica@gmail.com

