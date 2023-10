“Ragusa in miniera”: all’archivio di Stato di Ragusa gli appuntamenti della “Domenica di carta 2023”

Apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Ragusa in occasione della “Domenica di Carta 2023”, un’opportunità straordinaria per esplorare la storia delle miniere di asfalto di Ragusa. Questo evento offre un’occasione unica per i visitatori di immergersi in un capitolo affascinante della storia locale.

L’esposizione dei documenti sulle miniere di asfalto di Ragusa offrirà una prospettiva dettagliata su questa attività estrattiva e il ruolo cruciale che ha svolto nell’economia e nella società locale. La presentazione del libro “Bitume” aggiunge ulteriori strati di comprensione, consentendo ai visitatori di approfondire ancora di più questa storia intrigante.

IL PROGRAMMA

La storia delle miniere di asfalto di Ragusa, con il suo impatto economico, sociale e culturale, è un aspetto significativo del patrimonio locale.

La giornata è promossa dal Ministero della Cultura e prevede due momenti di approfondimento: dalle ore 09.00: esposizione di documenti sulle miniere di asfalto di Ragusa; dalle ore 10.30: presentazione del libro “Bitume” (a cura di V. Cascone e Fondazione Federico II): conversazione tra Vincenzo Cascone e lo storico e giornalista Saro Distefano. L’appuntamento è all’Archivio di Stato di Ragusa (Viale del Fante 7) domenica 8 ottobre.