Ragusa ha un clima peggiore di Milano e non lo sapevamo

Abbiamo tantissime giornate di sole, ma sono troppe. E non piove quasi mai, che detto in queste settimane non sembra affatto. Ma le classifiche sono redatte tenendo conto dell’anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. E nel 2022 a Ragusa non ha piovuto per 272 giorni, il massimo della siccità in Italia.

Quattordici parametri presi in considerazione

Ecco perché il capoluogo ibleo non è una città vivibile sotto il profilo climatico, finendo al 90.mo posto fra le 108 città capoluogo, secondo l’indicatore sviluppato da iLMeteo.it e Corriere della Sera, che consente di conoscere, attraverso 14 parametri il clima di un determinato centro urbano in un determinato anno, individuando le condizioni ottimali di benessere, di stress o di disagio. I parametri sono brezza estiva, comfort per umidità, escursione termica, giorni freddi, giorni di pioggia, indice di calore, nebbia, notti tropicali, nuvolosità diurna, ondata di calore, piogge intense, raffiche di vento, siccità e ore di sole.

Macerata con il migliore clima

Lo scorso anno, la città con il migliore indice di vivibilità climatica è stata la marchigiana Macerata. A seguire la ligure Savona e la lucana Matera. Tra i capoluoghi di regione è Bari, quinta, a primeggiare, Napoli è 17.ma, Roma al 43.mo posto e Milano al 75.mo, 15 posti prima di Ragusa. Come può essere?

I dati iblei

Può essere per questi dati: nel capoluogo ibleo, l’anno scorso ci sono stati 96 giorni con temperature oltre i 30°, 44 notti definite tropicali, cioè con temperatura oltre i 20°, 52 ondate di calore di almeno 4 giorni consecutivi in cui la media giornaliera della temperatura è maggiore, 272 giorni consecutivi senza pioggia – record nazionale -, solo 19 giorni definiti freddi (temperatura sotto i 3°), 54 giorni con nebbia, 22 giorni di nuvolosità diurna.

Temperatura media: +1,3 gradi dal 2010 a oggi

E poi ancora: solo 10 giorni di pioggia, 6 di pioggia intensa, 8 giorni con raffiche di vento. Ragusa è al 50.mo posto per brezza estiva, al 75.mo in comfort per umidità, ovvero quando l’umidità resta sempre (tutto il giorno) nella fascia sotto il 30% e sopra il 75%, prima assoluta per soleggiamento con 9 ore di luce giornaliera se almeno di 300 watt al metro quadro e una massima escursione termica di 11 gradi fra giorno e notte. Nel 2022, il capoluogo ibleo ha registrato una temperatura media di 16,6°, + 1,3° dal 2010 a oggi.