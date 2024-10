Ragusa: fugge dalla comunità terapeutica e ruba in un asilo sfondando l’ingresso a pietrate. Denunciato 24enne marocchino

Fugge da una comunità terapeutica per andare a rubare in un asilo. E’ successo a Ragusa dove un giovane marocchino di 24 anni è stato denunciato per furto aggravato, danneggiamento e violazione degli obblighi imposti. Il giovane, che si trovava in una comunità terapeutica con l’obbligo di permanenza notturna, si è allontanato nella notte tra martedì e mercoledì scorso.

Il furto

Il 24enne, con precedenti legati all’abuso di sostanze stupefacenti, ha compiuto un furto presso un asilo nido, utilizzando un grosso masso per sfondare la porta a vetri dell’edificio, che fortunatamente era deserto al momento. Una volta all’interno, ha rubato elettrodomestici, indumenti e generi alimentari.

Grazie alle rapide ricerche condotte dai Carabinieri, allertati dai responsabili dell’asilo, il giovane è stato rapidamente identificato e fermato. E’ stato poi ricondotto alla comunità terapeutica dalla quale si era allontanato.

