Ragusa Foto Festival 2025: Ibla si trasforma nella capitale internazionale della fotografia

Un intero quartiere barocco che diventa una galleria d’arte contemporanea. Dal 28 agosto al 28 settembre 2025, Ragusa Ibla ospita la tredicesima edizione del Ragusa Foto Festival, prima rassegna siciliana di respiro internazionale dedicata alla fotografia contemporanea e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Fotografia contemporanea nel cuore del Val di Noto

Ideato da Stefania Paxhia e diretto artisticamente da Massimo Siragusa, il Festival ha saputo negli anni unire ricerca artistica e valorizzazione del territorio, trasformando Ibla in un palcoscenico diffuso tra palazzi storici come Palazzo Cosentini, Palazzo La Rocca, l’Auditorium San Vincenzo Ferreri e il suggestivo Giardino Ibleo.

Oltre l’apparenza: il tema 2025

L’edizione 2025, dal titolo “Oltre l’apparenza”, inaugura con quattro giornate dense di eventi – dal 28 al 31 agosto – tra mostre, talk, workshop, letture portfolio, premi e proiezioni. Il Festival è patrocinato dalla Commissione Italiana UNESCO e sostenuto da istituzioni e fondazioni che riconoscono a Ragusa un ruolo di capitale culturale della Sicilia sudorientale.

Artisti internazionali e giovani talenti

Tra i protagonisti in mostra spiccano Jessica Backhaus, Stefano De Luigi, Charles Fréger, Maria Lax, Maud Rallière, Alessia Rollo, Johannes Seyerlein e Cristina Vatielli, insieme alla giovane Francesca Todde, artista in residenza a Ragusa.

Non mancano i progetti selezionati dalle call internazionali che hanno raccolto centinaia di candidature da tutto il mondo, confermando l’attenzione globale verso il Festival.

Workshop, premi e incontri

Il programma offre formazione e opportunità concrete per aspiranti fotografi: dalle letture portfolio, con esperti come Denis Curti, Tiziana Faraoni e Benedetta Donato, ai workshop curati da autori e professionisti del settore. Tra gli appuntamenti più attesi, la presentazione del libro-racconto “Viaggio in Italia” di Luigi Ghirri, con proiezione del film dedicato.

Un ponte tra Sicilia e mondo

Il Ragusa Foto Festival si conferma così laboratorio internazionale di creatività, capace di mettere in dialogo sguardi globali e identità locali. Un’occasione unica per vivere Ragusa Ibla non solo come borgo barocco patrimonio UNESCO, ma come centro vitale della fotografia contemporanea europea.

© Riproduzione riservata