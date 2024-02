Ragusa e le arti marziali cinesi: seconda edizione del Torneo Interregionale Tigre d’Inverno

Il 25 febbraio 2024, la città di Ragusa ha ospitato la seconda edizione del Torneo Interregionale Tigre d’Inverno di Arti Marziali Cinesi e Sport da Combattimento, un evento sponsorizzato e patrocinato dal Comune di Ragusa. La manifestazione sportiva è stata organizzata dall’Associazione Sportiva Arti d’Oriente ASD in collaborazione con il CSEN Sicilia settore Wushu Kung Fu e Sanda, sotto la direzione del Maestro Davide Migliorisi, presso la struttura sportiva Pappalardo di Via Aldo Moro 9 a Ragusa.

Il torneo, che ha visto un aumento della partecipazione del 30% rispetto alla precedente edizione, ha promosso le arti marziali del Wushu Kung tradizionale e moderno, così come le Armi Cinesi, attraverso esibizioni di forme (Taolu) e specialità di combattimento, dal Tuishou al Sanda leggero.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione del comitato provinciale CSEN di Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi, e al sostegno dell’Assessore allo Sport del Comune di Ragusa, Simone Digrandi.

La scuola di Kung Fu tradizionale Arti d’Oriente Asd Itka di Ragusa, guidata dal Maestro Davide Migliorisi, si è confermata ancora una volta come punto di riferimento per le arti marziali cinesi nella provincia di Ragusa. Il Maestro Migliorisi è noto per aver introdotto le arti marziali cinesi nella provincia di Ragusa negli anni ’90 e ha contribuito alla crescita e alla diffusione delle discipline nel territorio.

Il torneo ha visto la partecipazione di oltre 180 atleti provenienti da scuole di arti marziali cinesi e sport da combattimento di tutta la Sicilia e del Sud Italia, accompagnati da un pubblico caloroso. L’evento ha promosso non solo le discipline legate al mondo del Wushu, ma ha anche offerto una giornata di sano sport e aggregazione per l’intera comunità di Ragusa.

La scuola Arti d’Oriente Asd ha ottenuto risultati eccellenti, con un totale di 34 primi posti, 12 secondi posti e 3 terzi posti, dimostrando il livello di preparazione e competenza degli atleti e degli istruttori della scuola.

