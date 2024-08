Ragusa: aggredisce una prostituta. Arrestato con l’accusa di violenza sessuale e rapina

Aveva aggredito una prostituta a Ragusa e per questo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e rapina. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne italiano, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa.

L’aveva rapinata e costretta a un atto sessuale

Le indagini, condotte immediatamente dopo i fatti avvenuti alla fine di luglio, hanno rivelato che il 20enne, con il pretesto di ottenere una prestazione sessuale da una prostituta di Ragusa, l’avrebbe aggredita fisicamente, costringendola a consegnargli denaro ed oggetti di valore presenti nella sua abitazione. Nella circostanza, l’uomo avrebbe rubato 20 euro e tre pacchetti di sigarette, oltre a costringere la vittima a subire un atto sessuale contro la sua volontà.

