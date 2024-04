Ragazza ragusana ventenne arrestata per possesso di una pistola

Una giovane ragazza di 20 anni, residentein provincia di Ragusa e senza precedenti penali, è stata arrestata nell’hinterland mantovano dopo essere stata sorpresa con una pistola clandestina e una quantità di droga. L’arresto è avvenuto il 10 aprile, quando i carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino riguardo a un gruppo di giovani sospetti nei giardini pubblici di Cerese, a Borgo Virgilio.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno fermato la giovane e, dopo una perquisizione, hanno scoperto che era in possesso di una pistola con la matricola parzialmente abrasa e venti cartucce. Oltre all’arma, la ragazza aveva con sé una quantità di droga: mezzo etto di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, e cinquanta grammi di hashish anch’esso già diviso in dosi, oltre a due bilancini di precisione.

La giovane è stata immediatamente arrestata e portata nel carcere di Mantova. Il giudice, nella successiva udienza di convalida dell’arresto, ha disposto per lei la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. foto di repertorio

© Riproduzione riservata