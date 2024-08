“Qui Sud Est”: la prima edizione di un viaggio artistico contemporaneo nel Sud Est siciliano. Dal 23 agosto a Scicli

Il 23 agosto si apre un nuovo capitolo nel panorama artistico siciliano con l’inaugurazione dell’evento “Qui Sud Est” a Scicli, una collettiva d’arte curata da Giuseppe Lo Magno e Gianluca Collica. Questo evento, che intende esplorare e raccontare la realtà del sud-est della Sicilia, vede la partecipazione di dodici artisti che attraverso le loro opere offrono una visione unica e multisensoriale di questa affascinante parte dell’isola.

L’inaugurazione si terrà simultaneamente in due luoghi iconici: i Bassi Beneventano presso Palazzo Beneventano e lo Spazio Fotografico Gianni Mania. Entrambe le location non solo ospiteranno le opere, ma metteranno in risalto la bellezza storica e architettonica che le caratterizza. La mostra include una varietà di opere che spaziano dalla pittura alla fotografia e alle installazioni, creando un mosaico ricco di linguaggi artistici.

Tra gli artisti partecipanti, si trovano nomi di rilievo come Francesco Balsamo, Federico Baronello, Barbara Cammarata, e molti altri, i cui lavori riflettono l’essenza del sud-est siciliano. Un elemento distintivo di questa edizione è la sezione dedicata ai bozzetti e ai lavori preparatori di Abusi Studio, che esplorano tematiche come il riciclaggio e l’economia circolare.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 19 ottobre 2024, con orari che variano a seconda del mese. “Qui Sud Est” si propone di diventare un appuntamento annuale imperdibile per l’arte e la cultura in Sicilia, promuovendo la creatività e la collaborazione tra artisti e comunità locali. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito web della galleria Lo Magno Arte Contemporanea o contattare direttamente la galleria via email.

