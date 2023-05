Quattro appuntamenti dedicati ai libri: a Ragusa, torna “CoLibrì – Piccola Rassegna Libraria”

Saranno piazza Poste e lo spazio antistante la libreria Tante Storie a ospitare la seconda edizione di CoLibrì, la piccola rassegna libraria che si terrà a Ragusa il 10, 13, 17 e 20 maggio 2023.



Nel corso di ogni appuntamento, che inizierà alle ore 18, verrà presentato un volume di recente pubblicazione, secondo il seguente calendario:

– mercoledì 10 maggio 2023, davanti alla Libreria tante Storie sarà la volta di “I miti greci raccontati ai bambini” di Annamaria Piccione, conduce Vicky Diquattro;

– sabato 13 maggio 2023, in Piazza Poste, verrà presentato il libro “Racconti a Donnafugata”, antologia di vari autori, conduce Antonio La Monica;

– mercoledì 17 maggio 2023, davanti alla Libreria Tante Storie, sarà la volta di “La Baronessa di Carini”, di Costanza Diquattro, conduce Vicky Diquattro;

– sabato 20 maggio 2023, in Piazza Poste, sarà presentato “Streuse” di Marinella Fiume, conduce Costanza Diquattro.

In tutti gli appuntamenti saranno presenti gli autori.