Protesta contro la chiusura di Versalis: “Un tradimento verso la storia industriale di Ragusa”

Oggi si è svolta la manifestazione di protesta contro la chiusura dello stabilimento Versalis di Ragusa, un evento che, nonostante il maltempo e una partecipazione inferiore alle aspettative, ha messo in luce una questione cruciale per il futuro del territorio. I sindacati della chimica ed energia (Filctem, Femca, e Uiltec) hanno proclamato lo sciopero generale, sostenendo che la decisione di Eni di chiudere lo stabilimento rappresenta non solo un danno per i lavoratori diretti e indiretti, ma anche un tradimento di una storia industriale che ha dato impulso all’intera economia ragusana.

Le confederazioni sindacali hanno espresso ferma opposizione alla chiusura

Le confederazioni sindacali della chimica ed energia di Ragusa hanno espresso la loro ferma opposizione, considerando inaccettabile la chiusura del sito, soprattutto alla luce del piano di investimento di Eni da due miliardi di euro per la chimica di base in Italia. La decisione di chiudere lo stabilimento di Ragusa appare incoerente rispetto alla continua operatività di altri impianti Eni, come quelli di Priolo e Brindisi, che continueranno a produrre etilene.

I sindacati chiedono che venga garantita la vocazione produttiva di Ragusa, tutelando i lavoratori del settore diretto e dell’indotto, e assicurando lo sviluppo occupazionale nel territorio.

Ragusa e la presenza delle industrie chimiche e petrolchimiche

Ragusa, infatti, ha visto nella presenza delle industrie chimiche e petrolchimiche, a partire dalla storica ABCD (poi divenuta Polimeri e infine Versalis), una delle principali leve di sviluppo e industrializzazione del territorio. Questo complesso ha rappresentato per decenni una fonte fondamentale di occupazione e un motore economico per la città e l’intera provincia, alimentando una rete di aziende locali legate all’indotto e creando posti di lavoro che hanno sostenuto le famiglie e la comunità.

Oggi, quella realtà sembra vacillare, messa in discussione dalla decisione di Eni di chiudere lo stabilimento. Un sogno di crescita e sviluppo che sembrava saldamente radicato nel futuro di Ragusa appare ora incerto, almeno per il momento, se la decisione non verrà rivista. La speranza è che la comunità, e non solo i lavoratori diretti e le istituzioni locali, riconoscano l’importanza di questa vertenza. La chiusura di Versalis non riguarda solo i dipendenti dello stabilimento, ma l’intero territorio, che rischia di perdere una parte significativa della sua identità industriale e occupazionale. Per questo motivo, è fondamentale che la partecipazione alla protesta cresca, coinvolgendo anche i cittadini che, pur non direttamente legati al settore, devono essere consapevoli di quanto questa vicenda influenzi il futuro di Ragusa.

Il significato della protesta

La protesta non è solo una difesa di posti di lavoro, ma una battaglia per mantenere viva la vocazione industriale di un territorio che, in passato, ha saputo costruire un’importante storia produttiva. Ragusa ha le competenze, le risorse e la forza lavoro per affrontare una possibile riconversione, ma per farlo è essenziale che la cittadinanza tutta si mobiliti e faccia sentire la propria voce, affinché la decisione di Eni possa essere messa in discussione e, se possibile, invertita. Il sogno di una Ragusa industriale non deve morire, e per questo è necessaria una partecipazione più ampia, affinché questa battaglia non resti una lotta solo per pochi, ma per tutti.

L’intervento di Ignazio Abbate: “Chiesta istituzione di un tavolo tecnico”

“Anche se non posso esserci fisicamente per impegni improrogabili che mi impongono di presiedere alla seduta odierna della prima commissione Affari Istituzionali, voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai lavoratori della Versalis che stanno manifestando per il loro diritto al lavoro”. Così l’onorevole Ignazio Abbate da Palermo mentre è impegnato nell’approvazione del NaDefr (documento di economia e finanza regionale): ” La mia vicinanza non è solo a parole. Insieme al collega Onoregole Carta abbiamo già chiesto nei giorni scorsi l’istituzione di un tavolo tecnico apposito con i rappresentanti sindacali e della ditta avente ad oggetto la riqualificazione degli stabilimenti di Ragusa e Priolo. Inoltre, insieme agli altri parlamentari iblei, abbiamo chiesto un’auduzione congiunta con la Commissione Ambiente e Territorio e con la Commissione Attività produttive per approfondire la tematica. I lavoratori devono sapere che il mondo politico si sta mobilitando in loro difesa “.

Nello Dipasquale: “Schifani agisca seguendo le indicazioni dell’ARS”

Il Governo Schifani, coerentemente all’ordine del giorno approvato giovedì scorso dall’Assemblea Regionale Siciliana su proposta del Partito Democratico, intervenga urgentemente perché sia scongiurata la chiusura dei poli industriali della chimica di base a Ragusa e Priolo, prevista da Eni nel nuovo business plan della propria società Versalis.

È questo il senso della lettera che i deputati del gruppo parlamentare PD ARS hanno inviato oggi al presidente della Regione, mentre a Ragusa e Priolo si svolgono iniziative sindacali di protesta nei confronti delle quali i dem siciliani manifestano la propria vicinanza e solidarietà.

“Con la scusa della decarbonizzazione – dichiara l’on. Nello Dipasquale, primo firmatario dell’odg citato – l’Eni prevede di fare risparmiare ai propri azionisti, complessivamente, 3 miliardi di euro, ma il danno all’economia del Sud-Est siciliano è incalcolabile se si tiene conto che con la chiusura di Versalis e della chimica di base nell’isola sono a rischio non solo i posti di lavoro impiegati negli stabilimenti, ma centinaia di quelli dell’importante indotto. Per questo motivo l’Assemblea Regionale Siciliana ha sostenuto il nostro ordine del giorno con il quale si chiede al governatore di intervenire perché sia individuato un percorso alternativo alla dismissione degli impianti in un’ottica di riconversione ecologica con un piano graduale e sostenibile in grado di garantire i livelli occupazionali”.

“Schifani agisca rispondendo coerentemente alle richieste del Parlamento siciliano – conclude – avviando un’interlocuzione con Eni e individuando nelle risorse PNRR e FSC quei fondi utili ad affiancare Eni nell’attuazione di nuovi percorsi strategici”.

L’intervento di Stefania Campo: “A fianco dei lavoratori, chiediamo anche audizione congiunta III e IV commissione”

“Siamo a fianco dei lavoratori di Versalis e di tutto l’indotto e ci batteremo con tutte le nostre forze per salvaguardare il futuro di tantissime famiglie che da anni vivono grazie alla presenza dello stabilimento”. Lo ha detto la deputata regionale del M5S, Stefania Campo, che questa mattina ha preso parte alla manifestazione indetta dai sindacati per scongiurare la chiusura degli impianti il prossimo 31 dicembre. “Oltre all’Ordine del giorno approvato giovedì scorso all’Ars – dice Campo – chiediamo che si possa convocare presto anche l’audizione congiunta della III e IV Commissione affinché tutti i deputati e i gruppi parlamentari possano prendere parte ad una discussione che doveva essere programmata per tempo, perché a parole tutti siamo per le energie pulite ma gli ultimi governi regionali, con la solita improvvisazione, non sono riusciti a garantire la riconversione e quindi la salvaguardia dei posti di lavoro. Adesso si rischia una pressione sociale senza eguali pertanto chiediamo a Schifani di intervenire perché sia individuato un percorso alternativo alla dismissione degli impianti in un’ottica di riconversione ecologica con un piano graduale e sostenibile in grado di garantire i livelli occupazionali. Schifani agisca rispondendo coerentemente alle richieste del Parlamento siciliano – conclude – avviando un’interlocuzione con Eni e individuando nelle risorse comunitarie quei fondi utili ad affiancare Eni nell’attuazione di nuovi percorsi strategici”.

