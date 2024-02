Prof e alunna si ritrovano: una oggi è sindaco, l’altra sarà la nuova avvocato del comune

Serena Meli è il nuovo avvocato del comune di Comiso. La giovane professionista ha vinto il concorso indetto dal comune per un posto da avvocato, da qualche anno inserito in pianta organica.

Il comune, dunque, per la prima volta, avrà un avvocato di ruolo nei suoi ranghi. Non ci sarà più bisogno di ricorrere a un professionista esterno, o lo si potrà fare in maniera molto limitata.

CONCLUSO L’ITER

Al comune si è concluso l’iter del concorso indetto dall’ente e che è stato espletato negli ultimi mesi. L’iter per la previsione dell’avvocatura nella pianta organica del comune era iniziato nel 2019, con il “Piano per il fabbisogno del personale”. Poi, dopo il varo della nuova pianta organica e dopo il periodo covid, la giunta aveva approvato, nel giugno 2022, la delibera per il varo del concorso. Il bando venne pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Regionale siciliana e all’albo pretorio del comune il 28 novembre 2022. La commissione esaminatrice, nominata dall’elenco regionale dei componenti delle commissioni concorsuali, era composta da Carmelo Casuccio, Alfonso Munda e Castrenze Barone (con Flora Dello Spedale Venti come supplente). Al comune sono pervenute 64 domande di partecipazione al bando regolarmente ammissibili. Solo 15 su 64 però si presentarono per la prova scritta che si è svolta nel novembre scorso. In cinque superarono la prova e, a fine dicembre, sostennero la prova orale. L’avvocato Serena Meli è risultata vincitrice con un punteggio molto alto, 94,85. Alle sue spalle altri due candidati hanno ottenuto rispettivamente 83,30 e 77,80 punti. Una particolarità: Serena Meli, 29 anni, era anche la concorrente più giovane tra i 64 che presentarono la domanda. Ieri mattina, ha firmato il contratto e da oggi è, a tutti gli effetti, una funzionaria del comune. L’ufficio di avvocatura a Comiso non è mai esistito: sarà ora formato con la sua nomina. Sarà coadiuvata da due dipendenti, finora in forze all’ufficio affari legali del comune. L’ufficio avvocatura comincerà a muovere i primi passi ed assumere un ruolo importante all’interno dell’ente, sia per i patrocini (consentendo un notevole risparmio di spesa), sia per i pareri legali necessari a supporto degli atti amministrativi.

Per la firma del contratto era presente la sindaca Maria Rita Schembari, l’assessore al personale, Dante di Trapani, l’ex assessore Manuela Pepi (oggi presidente del consiglio comunale) che ha avviato nella precedente consiliatura il concorso per il ruolo di avvocato, la dirigente del settore Personale, Gianna Iacono. “Questa è una delle più belle giornate che io abbia trascorso al Comune da quando sono sindaco – ha detto la sindaco Schembari – abbiamo dato il nostro ufficiale benvenuto all’avvocato Serena Meli, vincitrice del concorso pubblico bandito dal nostro ente”.

Serena Meli ha frequentato il liceo di Comiso e Maria Rita Schembari è stata sua docente. Ora entrambe si ritrovano con un ruolo diverso. “La nostra nuova funzionaria – aggiunto la sindaca ha dimostrato alla commissione esterna, che ha vagliato le diverse prove, di essere la più meritevole tra i partecipanti, per cui deve essere legittimamente fiera di sé. Così come fiera e commossa è la sua ex professoressa, che ha sempre insegnato ai suoi “pulcini” a credere che il sacrificio, l’impegno, la passione per il proprio lavoro, sono virtù ancora universalmente riconosciute e apprezzate”.

