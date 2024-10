Proclamato lo stato di agitazione dai lavoratori impiegati nei cantieri del depuratore Comiso-Pedalino

I lavoratori dipendenti della Coop. Pegaso di Ragusa, impiegati nei cantieri del depuratore di Comiso – Pedalino, hanno dichiarato lo stato di agitazione a causa dei continui ritardi nel pagamento degli stipendi. Nonostante l’ultimo stipendio di agosto sia stato saldato in due tranche (acconto di 1000 euro il 26 settembre 2024 e saldo il 4 ottobre 2024), i lavoratori sono ancora in attesa dello stipendio di settembre, che doveva essere corrisposto entro il 15 settembre 2024. Per questi motivi, la FIADEL ha indetto lo stato d’agitazione.

Le preoccupazioni

Le preoccupazioni sono aumentate dopo aver appreso che la Cooperativa Pegaso ha comunicato che gli stipendi verranno erogati solo dopo il saldo di tutte le fatture in sospeso, alcune risalenti a maggio 2024 da parte del Comune di Comiso e altre a giugno-settembre 2024 da parte di IbleaAcque Spa, subentrata nella gestione del servizio dal 1° giugno 2024.

Data la gravità della situazione, che viene ritenuta inaccettabile e insostenibile per i lavoratori, è stato proclamato lo stato di agitazione.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata