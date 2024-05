Primo nido di Caretta Caretta della stagione in Sicilia: il ritrovamento a Portopalo

Oggi, 23 maggio, in coincidenza con la Giornata mondiale delle tartarughe, è stato trovato il primo nido di tartaruga marina Caretta caretta della stagione in Sicilia. La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di un turista altoatesino sulla spiaggia di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. I volontari del WWF, sotto la guida della biologa Oleana Prato, sono intervenuti per censire e mettere in sicurezza il nido. Questo è il primo nido segnalato in Italia per quest’anno e sarà monitorato fino alla schiusa delle uova, prevista tra circa cinquanta giorni.

L’anno scorso un anno eccezionale per la Sicilia

L’anno precedente è stato eccezionale per la nidificazione delle tartarughe marine in Sicilia, con 142 nidi censiti e monitorati dai volontari del WWF. L’avvio precoce della nidificazione nel mese di maggio fa sperare in buoni risultati anche per il 2024. Secondo il WWF, questo conferma l’importanza crescente delle coste italiane per la riproduzione delle tartarughe marine e la necessità di tutelarle adeguatamente.

La Caretta caretta è l’unica specie di tartaruga marina che nidifica sulle coste italiane. La sua presenza nel Mediterraneo è vitale per l’equilibrio degli ecosistemi marini e costieri. Le tartarughe marine contribuiscono alla regolazione delle popolazioni di altre specie marine e alla manutenzione delle comunità ecologiche. Tuttavia, questa specie è considerata in pericolo (EN) dalla IUCN a causa di numerose minacce antropiche, tra cui l’inquinamento da plastica, acustico, chimico e luminoso, il bycatch (cattura accidentale), l’intrappolamento negli attrezzi da pesca, l’eccessivo traffico nautico e lo sviluppo costiero che distrugge gli habitat.

Per tutta l’estate, il WWF, con i suoi esperti e volontari, monitorerà le coste e le spiagge non solo in Sicilia, ma anche in Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e Toscana. L’organizzazione porterà avanti attività di sensibilizzazione per la tutela della Caretta caretta, una specie iconica e di grande importanza ecologica.

© Riproduzione riservata