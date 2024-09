Presentata la lettera pastorale del vescovo di Ragusa, tra gli spunti: “Rivedere le feste esterne e patronali”

«Proseguiamo nel percorso intrapreso, nella consapevolezza che Camminando s’apre cammino»: sono le parole con le quali si conclude la quarta lettera pastorale del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, presentata ieri nel corso della prima serata dell’assemblea pastorale diocesana. È stato il vicario generale, don Roberto Asta, a illustrare i contenuti della lettera pastorale che ancora una volta è una potente spinta per indirizzare la Chiesa di Ragusa lungo le frontiere indicate dallo Spirito, dai lavori del Sinodo e dalla volontà di continuare a incarnare, nel mondo e nella realtà di oggi, gli insegnamenti del Vangelo. E per la Chiesa di Ragusa ci sarà quest’anno una grazia particolare che è quella del Giubileo per i 75 anni di fondazione della Diocesi iblea. «Tutto ciò – scrive monsignor La Placa – è motivo di gioia e di ringraziamento al Signore per i doni e le grazie che ha concesso a questa Diocesi e a questo territorio».

Monsignor La Placa auspica che durante questo anno particolare si possa, partendo dal cammino già percorso, guardare al presente e al futuro della Chiesa iblea, continuando «ad alzare, mattone su mattone, le pareti della nostra storia, guardando a quanto si è fatto finora e programmando insieme quanto sarà da realizzare nei prossimi anni». Si riparte da alcune scelte pastorali condivise: collaborazione tra parrocchie limitrofe; protagonismo degli organismi di partecipazione; percorso comunitario per i fidanzati; pastorale familiare integrale, attenta alle diverse e concrete situazioni che vivono le famiglie di oggi; l’ascolto dei giovani e l’ascolto nei giovani; un progetto catechistico integrale che abbracci tutte le età della vita; un direttorio diocesano per la liturgia e la pietà popolare.

Alcuni verbi utilizzati dal vescovo non sono passati inosservati. Monsignor La Placa, ad esempio, prendendo spunto dalle relazioni sinodali invita a rinnovare la pastorale parrocchiale, a ripensare la formazione all’iniziazione cristiana di giovani e adulti, individuata come una delle priorità; a operare una «revisione» delle feste esterne e patronali.

Le feste esterne

Su quest’ultimo specifico ambito sottolinea: «Ciò non significa che le suddette feste, ricche di storia, fede e devozione, nonché espressione radicata e simbolica della relazione del nostro popolo con Dio, con i Santi e con la Chiesa, sono un problema; le definisco problematiche per il fatto che in esse sono presenti alcune zone d’ombra e contaminazioni che impediscono loro di esprimere, in modo cristallino e limpido, la bellezza del mistero che celebrano, soprattutto a livello di organizzazione e gestione. In quest’ottica, mi sembra che dalla relazione di sintesi venga fuori l’auspicio di una adeguata regolamentazione, a livello diocesano, che immetta armonia e riequilibri determinate pieghe che, nel corso del tempo, le nostre feste hanno assunto».

Molto ricco di intuizioni e di spunti anche il capitolo che riguarda la pastorale delle parrocchie con il grande obiettivo di riportare la parrocchia al centro del quartiere, anche attraverso la collaborazione tra le parrocchie limitrofe. «Dobbiamo essere pronti – suggerisce il vescovo – a dialogare con il nostro tempo e ad offrire delle proposte valide per continuare ad annunciare il Vangelo nelle case che insistono nel territorio parrocchiale; un territorio che è da intendersi, ormai, più sotto l’aspetto esistenziale-comunitario che secondo quello geografico. Non è più il tempo in cui il parroco suonava la campanella per le strade e la gente si riversava in chiesa: in un tempo in cui l’indifferenza religiosa pesa più di ogni teoretica negazione di Dio, occorre una certa visibilità della parrocchia, atta a ricondurre il popolo di Dio ad incontrarsi in chiesa. È tuttavia necessario il passaggio fuori dal tempio, come quando si esce dalle proprie case per incontrare gli amici per strada».

Si tratta di spunti nati durante la fase narrativa e sapienziale del Sinodo. Di “Parrocchie: comunità sinodali”, si discuterà anche oggi, dalle 19.30, sempre nei locali della chiesa San Giuseppe Artigiano di Ragusa, nella seconda giornata dell’assemblea pastorale diocesana. Interverrà don Antonio Ruccia, docente della Facoltà Teologica Pugliese di Bari. A lui è stato chiesto di sottolineare il ruolo centrale delle parrocchie come luoghi di incontro, dialogo e discernimento comunitario, in modo che le comunità parrocchiali possano diventare sempre più luoghi di partecipazione attiva, ascolto reciproco e costruzione di una Chiesa inclusiva e fraterna.

