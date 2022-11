Una festa al Gruppo Scar di Ragusa, questa domenica, per accogliere, in anteprima assoluta, e solo per tre ore, la nuova Jeep Avenger, la prima Jeep 100% elettrica con prestazioni straordinarie (fino a 550km di autonomia nel ciclo urbano) e pronta ad assicurare il tradizionale divertimento del grande marchio dedicato ai Suv. La vettura, come è stato spiegato in apertura da Umberto Schininà, sarà disponibile anche in versione benzina con un motore 1.2 turbo da 100 cavalli, in abbinamento al cambio meccanico a sei rapporti, costituendo di fatto una validissima alternativa per ciascuna esigenza.

Questo gioiello di tecnologia e comfort sarà disponibile in tutte le concessionarie dalla prossima primavera 2023 e per il lancio ufficiale sarà anche possibile provare le nuove motorizzazioni. Apprezzatissime le caratteristiche tecniche ma anche il design da parte del pubblico che ha voluto toccare con mano le linee accattivanti di questa nuova Jeep pronta ad inaugurare un nuovo capitolo del noto brand coniugando un rapporto qualità prezzo senza paragoni con le competitor del suo segmento.