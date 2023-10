Presentata a palazzo Spadaro la squadra del Basket Scicli Meerkat. Esordio domenica nelcampionato Divisione regionale 1

Nato dall’amore per la pallacanestro. Solo così si può presentare questo progetto che farà tornare, visto l’entusiasmo che ruota attorno ad esso, i fasti del basket a Scicli. Quei fasti che ricordano i tempi in cui andavano ai canestri campioni locali e regionali non invidiando nulla allo storico basket della città capoluogo. Presentato ieri pomeriggio a palazzo Spadaro, nella sala Falcone-Borsellino, l’organico della squadra. Tutti giovani cestisti che la dirigenza ha “pescato” nei migliori vivai, anche e soprattutto quello locale alimentato dalla “U.S.D. Ciavorella” impegnato da anni nel settore giovanile. La nuova società è nata da un’idea di tre appassionati, Paolo Ficili, Alfonso Cannata e Fabrizio Lonatica. Fanno capo a loro le risorse e le professionalità necessarie per arricchire il panorama sportivo sciclitano. Sono giovani cresciuti a pane e basket, quello sport che gli è stato fatto amare all’interno delle proprie famiglie e che li ha coinvolti nella loro adolescenza e giovinezza.

Il Basket Scicli Meerkat si muove sulla scia della storica U.S.D.Ciavorella, con la cui dirigenza ha trovato un ampio rapporto di collaborazione.

Alla guida tecnica è stato chiamato Sergio Trovato, già coach della Virtus Ragusa di serie C. “Mancava in città una prima squadra che facesse da traino al movimento cestistico sciclitano che, storicamente, ha prodotto valenti giocatori – ha detto – sono certo che attorno a questo nuovo progetto rinascerà vivo l’entusiasmo”. Il club sciclitano può contare su basi solide dal punto di vista finanziario nonché su un roster praticamente al completo, capace di ben figurare in un campionato quale la Divisone Regionale 1. “Abbiamo trasformato un nostro sogno in realtà – Paolo Ficili, Alfonso Cannata e Fabrizio Lonatica hanno annunciato così nello scorso mese di settembre questo nuovo progetto sportivo – i nostri obiettivi, per questo primo anno, sono porre le basi per aprire un nuovo ciclo nella storia dello sport di Scicli e della provincia di Ragusa e dare ai giovani sportivi sciclitani la possibilità di crescere e fare esperienza nella loro città invece di migrare verso altre realtà”.

Al campionato partecipano 3 team iblei, 5 catanesi e 1 siracusano.

“Un altro tassello allo sport in città – ha commentato l’assessore Peppe Puglisi – con l’arrivo del Basket Scicli Meerkat aumenta il livello sportivo locale. Noi faremo di tutti per assicurare impianti adeguati e vicinanza alle società sportive2.