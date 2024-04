Premiati giovani musicisti per il concorso dedicato a Sarino e Salvuccio Barone

Sabato 6 aprile si è svolto a Santa Croce Camerina il primo concorso musicale in memoria di “Sarino e Salvuccio Barone” che ha come scopo ricordare le figure dei due illustri concittadini ed il loro impegno nel divulgare l’arte musicale ai giovani santacrocesi. Impegno che ha rivelato nel tempo giovani talenti certamente proiettati ad alti livelli musicali. Con tale spirito, proprio ai giovani è stata rivolta la kermesse musicale, promossa dalla Società Santacrocese di Storia Patria E.T.S.-A.P.S., in collaborazione con il Comune di Santa Croce Camerina, la Parrocchia di San Giovanni Battista, la famiglia Barone nonché alcuni sponsor locali. Sono stati invitati a partecipare gli studenti delle scuole medie di primo grado con indirizzo musicale ed i licei musicali del Libero Consorzio di Ragusa. Con una copiosa cornice di pubblico, la sessione di sabato scorso è stata dedicata alle categorie strumenti a “corda” ed alle “tastiere”. Le scuole partecipanti alla tornata sono state l’Istituto Comprensivo “Psaumide di Kamarina” di Santa Croce Camerina, l’Istituto Comprensivo “Santa Marta Ciaceri” di Modica e l’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Scoglitti.

La manifestazione è stata aperta dal Sindaco di Santa Croce Camerina, l’Arch. Giuseppe Dimartino, che ha ricordato le figure Sarino e Salvuccio Barone. Dopo una breve proiezione di foto storiche legate alla famiglia Barone, l’evento è stato condotto dalla presentatrice Antonella Galuppi e dal Presidente della Società Santacrocese di Storia Patria E.T.S.-A.P.S. Giuseppe Arrabito che ha evidenziato come i Barone sono stati da sempre legati al contesto musicale santacrocese. Presenti all’evento molti familiari dei compianti, toccante il discorso di Rosario Barone, figlio di Salvuccio, che ha ricordato l’amore per l’arte musicale del nonno e del padre.

Nelle due categorie ammesse nella giornata, si sono esibiti tredici concorrenti dei tre suddetti istituti che hanno messo in evidenza degli ottimi livelli di apprendimento ed esecuzione musicale, tali da suscitare non poche difficoltà alla commissione giudicatrice composta da Maestri Giuseppe Zisa, Maria Emmolo e Lorenzo Emmolo. I primi classificati nelle categorie in gara sono stati Sofia Maltese, dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta Ciaceri” di Modica, per quanto riguarda gli strumenti a “corda” mentre per le tastiere ha primeggiato Giovanni Vitalunga, dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Scoglitti. A ciascuno è andato un buono del valore di 100 Euro. La seconda ed ultima sessione del concorso musicale avrà luogo sabato prossimo 13 aprile è sarà dedicata alla categoria strumenti a fiato.

