Pozzallo: prodotti e beni alimentari distributi per le famiglie ucraine

Prodotti e beni alimentari per le famiglie ucraine del territorio.

Sono state donate ai responsabili del centro di smistamento ucraino a Pozzallo tutti i prodotti che erano rimasti in esubero forniti gratuitamente da una famosa catena di distribuzione di prodotti per la casa di Modica. L’iniziativa è dello Scontrino Sospeso.



Con i bagagliai delle auto colmi delle donazioni di quanti si sono resi protagonisti di gesti di liberalità i prodotti raccolti sono stati consegnati alla Chiesa ortodossa al fine di renderli subito fruibili: vestiti, coperte, abitini per bambini e giochini a beneficio di tutte quelle famiglie ucraine che la città di Modica ha accolto.



Queste famiglie hanno lasciato nel loro paese uomini che sono padri, nonni,bambini e donne che ancora non riescono a raggiungere i familiari che si trovano ospiti della nostra città.

Supporto importante per queste iniziative il Movimento Difesa del Cittadino con la responsabile, Enrichetta Guerrieri.