Pozzallo presto avrà nuovi funzionari. Il primo tassello è il nuovo segretario generale

E’ di oggi la determina del sindaco Roberto Ammatuna con la quale è stato individuato il nuovo segretario generale dell’ente. E’ il dott. Marcello Iacopino che presto verrà chiamato a svolgere il compito di segretario generale del comune di Pozzallo dopo che la sede è rimasta vacante dallo scorso 1° Marzo quando il segretario titolare è stato nominato in un altro ente. Da quel momento l’Amministrazione Ammatuna s’era data da fare per ricoprire la sede rimasta vacante. La procedura ha seguito la trafila di legge: dalla comunicazione alla Prefettura di Palermo, Albi segretari comunali e provinciali, all’adeguata pubblicità da parte dell’Albo con un avviso che dava tempo dal 23 maggio al 2 giugno per la manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di segretario generale dell’ente pozzallese. Al Comune è arrivata la disponibilità da parte del dott. Marcello Iacopino , in servizio nella sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Santa Lucia del Mela e Valdina, entrambi in provincia di Messina.

Approvate anche le delibera di giunta municipale per attingere a graduatorie esterne per altre figure apicali.

L’Amministrazione Ammatuna ha già approvato gli atti deliberativi contenenti gli schemi dell’accordo con alcuni enti locali dove attingere alle graduatorie concorsuali. Il provvedimento di giunta, oltre a spiegare le motivazioni che hanno portato al ricorrere a graduatorie di concorsi esterni già espletati, contiene anche il testo dell’accordo che andrà a formalizzare l’assunzione. Quattro le deliberazioni. Per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo si attingere ad una graduatoria del Comune di Priolo Gargallo; per quella di un istruttore-direttivo di vigilanza procedura con il Comune di Scilla, in Calabria provincia di Reggio Calabria; per quello di istruttore direttivo contabile si attingere ad una graduatoria del Comune di Ragusa; per quello di Istruttore direttivo tecnico sempre al Comune di Ragusa. In quest’ultimo caso le unità dovrebbero essere due. Con questa procedura il Comune di Pozzallo dovrebbe far fronte all’emergenza delle figure apicali dell’ente che ha portato alla paralisi dell’ente. Al momento per un giorno la settimana stanno venendo a palazzo La Pira due funzionari, uno da Ragusa e uno da Vittoria.