Pozzallo: nessun medico presente in Guardia medica la notte del 27 dicembre

Guardia medica chiusa a Pozzallo durante la notte del 27 dicembre. La notizia è stata riportata dal sindaco della città, Roberto Ammatuna. La mancanza del servizio di guardia medica notturna in una città di 20.000 abitanti rappresenta una grave lacuna che, oltre a creare disagio, può mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone, specialmente nei casi di urgenze minori che non richiedono il ricorso al pronto soccorso. Il sindaco, non esita a parlare di “Gravissima mancanza da parte dell’Asp” e chiede l’intervento della magistratura per interruzione di pubblico servizio.

Guardia medica scoperta

Ma non solo: Ammatuna, chiede un confronto diretto con i dirigenti dell’Asp, visto che il problema si è già verificato altre volte. In assenza di risposte concrete, la questione potrebbe essere portata all’Assessorato regionale alla sanità o al Ministero della Salute. Non è la prima volta, tra l’altro, che il sindaco e la città lamentano questo problema. Purtroppo, la questione si è ripresentata, nonostante a fine agosto si era riusciti a garantire la copertura completa dei turni. E’ possibile che quando l’organico non è completo, si ricorra alla “pronta disponibilità” dei medici di altre postazioni. Il 27 notte non avranno trovato medici disponibili per coprire il turno a Pozzallo. Di recente, l’Asp su Pozzallo ha assegnato tre incarichi di continuità assistenziale (due già in atto e uno a decorrere dal prossimo 1 gennaio).

