Potenziamento dei servizi di vigilanza estiva: un Ufficiale e 7 Marescialli allievi in tirocinio pratico

I giovani militari, recentemente promossi al grado di Maresciallo, sono arrivati nella provincia di Ragusa per svolgere un periodo di tirocinio pratico fino alla metà di agosto 2024 presso diverse Stazioni Carabinieri: Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Pozzallo, Marina di Modica, Scoglitti, Donnalucata e Acate. Questi giovani Marescialli rappresentano un prezioso supporto per i Comandanti di Stazione, integrando efficacemente i dispositivi di prevenzione e controllo del territorio in un periodo di intensa attività e affluenza turistica nella zona di Ragusa. Per i tirocinanti, questa esperienza è un’importante opportunità per affinare le conoscenze teoriche acquisite nei due anni di formazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Questa mattina, i Marescialli Allievi sono stati accolti dal Comandante Provinciale di Ragusa, Col. Carmine Rosciano, che ha sottolineato l’importanza delle Stazioni Carabinieri come presidi di sicurezza fondamentali e punti di riferimento per la cittadinanza, in particolare nei comuni periferici della provincia. Il Colonnello Rosciano ha esortato i tirocinanti a sfruttare appieno questo periodo per migliorare gli aspetti operativi della loro formazione, in vista del delicato incarico che li attende al termine del 12° corso triennale.

All’incontro era presente anche il Tenente Andrea Facchinetti, Ufficiale frequentatore dell’ultimo anno di corso alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, che sta svolgendo un tirocinio di quattro settimane presso la Compagnia di Ragusa. Alla fine di questo periodo pratico, il Tenente Facchinetti sarà assegnato a un reparto dell’Organizzazione Addestrativa o Mobile dell’Arma.

Dalla seconda metà di agosto, è previsto l’arrivo di altri sette Allievi Marescialli per continuare a rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio della provincia fino al termine della stagione estiva.

