Picnic Ottocentesco a Caltanissetta in ricordo di Margherita di Savoia

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Picnic Ottocentesco 1861 – Raccontando Margherita di Savoia”, inserita nel calendario degli eventi del “Settembre è Nisseno”. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, è un appuntamento atteso che celebra la storia e le tradizioni di Caltanissetta.

Alla conferenza erano presenti l’assessore agli eventi Salvatore Petrantoni, e i rappresentanti dell’associazione artistico-culturale “Arte e Tendenza”, tra cui il vicepresidente e regista Sergio Forzato e la segretaria Angela Terrasi. Tre figuranti in abiti vittoriani hanno offerto un’anteprima dell’atmosfera dell’evento.

L’assessore Petrantoni ha sottolineato l’importanza di includere il picnic ottocentesco nel programma di “Settembre è Nisseno”, evidenziando come manifestazioni di questo tipo possano promuovere la storia locale e attrarre visitatori. La location scelta, Villa Cordova, si presta perfettamente all’ambientazione storica dell’evento, creando una cornice suggestiva per il pubblico.

Il tema di questa edizione si concentra sull’anno 1861, data di nascita dell’Italia con Vittorio Emanuele II come primo re, e sulla visita della regina Margherita di Savoia a Caltanissetta nel 1881. Durante l’evento, un’attrice interpreterà il ruolo della regina Margherita, vestita con abiti e gioielli simili a quelli storici, per rendere l’esperienza più realistica.

Angela Terrasi, segretaria dell’associazione, ha invitato il pubblico a partecipare all’iniziativa, che non solo promette di trasportare i partecipanti in un’atmosfera romantica dell’Ottocento, ma anche di coinvolgerli in due concorsi: il concorso di pittura estemporanea “En plein Air nell’800” e il concorso per la miglior tazza da tè in stile inglese, entrambi previsti per domenica 22 settembre.

Per ulteriori dettagli sull’evento, il programma e il bando dei concorsi, è possibile consultare le pagine Facebook di “Arte e Tendenza – Associazione culturale” e “Vivere l’Ottocento” o contattare l’organizzazione al numero 3470859772.

© Riproduzione riservata