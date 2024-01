Picchia e minaccia un automobilista sulla Ragusa-mare, arrestato 43enne

Aveva minacciato e picchiato un automobilista sulla strada per Marina di Ragusa perché gli aveva sfiorato lo specchietto. Una vicenda che ha portato un uomo di 43 anni agli arresti domiciliari accusato di lesioni personali e minacce. L’uomo è stato arrestato dalla polizia di Ragusa in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa.

IL FATTO

La vicenda si è verificata a Ragusa la sera del 9 novembre. In quell’occasione, il conducente di un’auto aveva tentato di superare un veicolo incolonnato sulla strada provinciale che conduce a Marina di Ragusa. Un altro veicolo proveniente da dietro lo aveva superato a velocità sfiorando lo specchietto dell’auto. Il conducente superato aveva lampeggiato nei confronti dell’altro, che a sua volta lo aveva affiancato gridando e provocandolo. Successivamente, l’aggressore aveva costretto l’altro conducente ad arrestare il mezzo, per poi aggredirlo fisicamente con pugni al volto e colpi in diverse parti del corpo.L’intervento di altri utenti della strada non era riuscito a fermare l’aggressore, che si era allontanato. Rintracciato, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari.