Perseguitava l’ex compagna. Nella sua autovettura aveva coltelli a serramanico. Arrestato a Comiso

Ci sono voluti due anni per attendere la condanna definitiva che alla fine è arrivata consentendo di fatto alla polizia di Stato di Comiso di arrestare un uomo che perseguitava una donna con la quale aveva avuto una relazione. L’uomo, un 53enne comisano era stato già arrestato nel maggio del 2020 quando la vittima, esasperata dal comportamento aggressivo e violento dell’uomo con cui aveva una relazione affettiva, si era presentata in Commissariato per denunciarlo.



L’uomo aveva seguito la donna fino all’ufficio di polizia ma era stato bloccato dai poliziotti che perquisendo l’auto su cui viaggiava avevano sequestrato i due coltelli a serramanico trovati all’interno.

IL PROCESSO

Il processo per atti persecutori ha confermato la validità del materiale indiziario raccolto e si è concluso con la condanna definitiva a due anni di reclusione ai domiciliari dopo il primo arresto in flagranza e di divieto di avvicinamento alla compagna. Il processo nei diversi gradi di giudizio, ha confermato l’impianto accusatorio, portando alla condanna definitiva: 2 anni di reclusione agli arresti domiciliari e divieto di avvicinamento alla ex compagna.