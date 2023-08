“Percorsi al crepuscolo”. Da venerdì la terza edizione con cinque visite guidate nel Ragusano

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Guide turistiche della provincia di Ragusa (AGT Ragusa) e gode del patrocinio del Parco Archeologico di Kamarina e di Cava Ispica. L’offerta è ghiotta. Siti archeologici e monumenti ai raggi ics raccontati da guide esperte che presenteranno in maniera dettagliata la bellezza dei luoghi non tralasciando anche l’impatto paesaggistico. Cinque gli appuntamenti fino alla fine del mese, tre saranno su Kamarina e due al Convento della Croce a Scicli e nella parte nord di Cava Ispica con il parco archeologico Forza che saà aperto al pubblico nel pomeriggio di oggi dopo i lavori di sistemazione.

Le visite guidate permetteranno di conoscere i maggiori siti archeologici e monumentali della provincia iblea. Due siti, quello di Kamarina e quello del Convento della Croce e del versante nord del Parco archeologico Forza di Ispica, definiti i fiori all’occhiello della storia e della cultura iblea. Le guide esperte racconteranno il Convento della Croce di Scicli in ogni suo particolare, dalla struttura in sé alle mostre lì ospitate. E pure dei suggestivi insediamenti rupestri di Cava Ispica Nord. E pure ancora quanto è vivo della mitica città greca di Kamarina e dei suoi resti antichi e preziosi. Saranno passeggiate senza tempo che porteranno ad arricchire il bagaglio di conoscenza per chi si trova nel Ragusano per vacanza e per gli stessi abitanti della provincia. Di seguito il calendario delle escursioni “Percorsi al Crepuscolo”:Kamarina nei giorni 11, 18 e 25 agosto a partire della 16,45;Convento della Croce di Scicli il 23 e 30 agosto sempre a partire dalla 16,45.