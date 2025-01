Perché non si cancellano dalla rubrica i numeri delle persone care, anche se non ci sono più?

La rubrica dello psicologo, a cura di Cesare Ammendola



Lo confesso. Io non ho cancellato il numero di mio padre dalla rubrica del cellulare. Eppure sono passati anni dalla sua morte.

In decenni di questo strano lavoro, ho scoperto che molte persone fanno la stessa cosa. Che può essere naturale certo, ma ovvia non è.

Vi dirò di più. Di tanto in tanto, in occasioni speciali, io lo compongo persino. Il numero. “Chiamata in corso …”

Poi forse uno squillo che non sento.

Mi capita. Anche se so che dall’altra parte non risponderà nessuno. E nel riserbo del “confessionale”, non poche anime mi hanno rivelato di concedersi di tanto in tanto questo rito, se volete, irrazionale. Un gioco persino rischioso, alla luce del fatto che i numeri “disattivati degli utenti” (bruttissima immagine) vengono sovente riciclati. E davvero, digitando il numero, potrebbe risponderci qualcuno suscitando in noi un minimo di sobbalzo delle anelate trascendenze.

Si scherza. E tuttavia in Sicilia lo sappiamo. È una sorta di sacro rispetto per la memoria. In una stramba spiritualità digitale.

Questa cosa mi aiutò a capire quella bambina che aveva perso la mamma. E nondimeno continuava a dedicarle il suo cheesecake alle fragole ogni santa domenica.

Vi chiederete: “Ma questo qui come fa a curare gli altri se è messo così male?”

Il punto credo sia proprio questo.

Non puoi prenderti cura di nessuno, se non sai che il segreto di ogni cosa digita, invisibile e insensato, ben oltre tutte le tastiere del mondo.

